أغرب الحيوانات المهددة بالإنقراض حول العالم بسبب الإنسان

انضمت مجموعة جديدة من الحيوانات لقائمة طويلة من القوائم الخاصة المحددة للحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها ماهو غريب وفريد.

قرر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها، وضع حيتان الأطلسي وهامستر الحقول والليمور، في القائمة الحمراء للأنواع المهددة للانقراض والسبب هنا يعود للإنسان.

فقد تمت إضافة هامستر الحقول، والمعروف باسم القداد، والعديد من أنواع الليمور ونوع من الحيتان إلى القائمة الحمراء.

فبعد أن كان نشطاء البيئة والداعون للحفاظ على الطبيعة يعتقدون بأن عددا كبيرا من القداد لا يزال موجودا في شرق أوروبا وروسيا، تبيّن أن العكس هو الصحيح، إذ لوحظ التراجع المدمر في أعداد قداد الحقول في غرب ووسط أوروبا، بعد أن كان بالملايين في المنطقة التي تبدأ من وسط أوروبا وصولا إلى سيبيريا في روسيا.

وحذر تقرير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها الصادر ووفقاً للبيان الصحافي الصادر من أنه وإذا لم يتغير شيئ، فإن القداد سينقرض خلال العقود الثلاث المقبلة، ويرجع سبب هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في معدلات الولادة لدى هذا الكائن الصغير.

ووفقاً للتقارير العلمية فقد اعتادت الإناث على إنجاب أكثر من 20 حيوان سنويا، تنجب إناث الهامستر اليوم حوالي 5 أو 6 أطفال فقط في العام الواحد.

وليس معروف حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة، ولكن هناك ترجيحات بأن الزراعة وارتفاع درجات حرارة الأرض والتلوث الضوئي ربما تلعب دورا في الأمر.

وبالإضافة لهامستر الحقول، هناك 103 من أصل 107 أنواع من حيوان الليمور Lemurs، ذات الذيل الطويل والعيون البرّاقة، مهددة بدورها بالانقراض على نحو خاص جراء إزالة الغابات وبسبب الصيد في جزيرة مدغشقر.

أما في إفريقيا، فهناك 53 في المئة من مجموع 103 أنواع معرضة للخطر ”بشدة“، وفقا للتقرير الصادر.

وعلى نحو مماثل، فإن الحيتان من نوع "شمال الأطلسي الصائب" هي أيضا معرضة للانقراض، حتى إنه في عام 2018 كان لايزال هناك 250 حيوانا من هذا النوع فقط على قيد الحياة.

ويعد الصيد السبب الرئيسي لهذا التراجع في أعداد الحوت حيث تترك سفن الصيد شباكها في مياه المحيطات ما يهدد الحياة البحرية خاصة حياة الكائنات الأكبر حجما.