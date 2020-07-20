تعليم شرق غزة يكرم المعلمين المشاركين في الدروس التعليمية خلال فترة الطوارئ

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المعلمين والمعلمات المشاركين الدروس التعليمية خلال فترة الطوارئ (فيروس الكورونا ) التي بثت عبر الإذاعة التعليمية التابعة للوزارة .

جاء ذلك، خلال حفل تكريمي نظم في مدرسة الرملة للبنات بحضور أ. أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شرق غزة أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم , أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية , أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية , أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية , أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ,أ. وسام خليفة رئيس قسم الإعلام أ. غادة أبو أبو اللبن مديرة المدرسة والمعلمين والمعلمات المكرمين .

وأشاد أ. حرز الله بجهود جميع المعلمين والمعلمات في المديرية الذي كان لهم الدور في الدورس التعليمية ، موضحاً أن مدارس الشرق ملئ بالكثير من المواهب والإبداعات التي تسعى لتطوير العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة .

ومن جانبه أشاد الميناوي بالمعلمين والمعلمات في مديرية الشرق ودورهم في إعطاء الدروس التعليمية لافتاً إلى أنهم أثبتوا جدارتهم في تقديم هذه البرامج بصورة مهنية التي لاقت الاهتمام والتفاعل الكبير من الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع الفلسطيني.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المعلمين والمعلمات المشاركين في الدورس بشهادات التقدير.