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كلمة لعباس وهنية

الحية: مهرجان مركزي بغزة لمواجهة الضم وصفقة القرن

20 تموز / يوليو 2020 01:20

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية إنه استكمالا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الحية في تصريح صحفي أن المهرجان سيشارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، مبيناً أنه سيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة للرئيس محمود عباس وكلمة للأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

 وأوضح أن هذا المهرجان يأتي تأكيدا على موقف شعبنا الموحد بكافة فصائله وقواه وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم وصفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية.

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