الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

غزة- الرأي

اختتمت الكتلة الإسلامية مطلع الأسبوع الجاري مشروع زيارة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة "تهانينا9"، وكانت أعلنت مسبقًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد من أمام منزل الطالب المتفوق أنس أبو هيبة عن إطلاقها للعديد من البرامج والمشاريع الخاصة بطلاب الثانوية العامة.

لا زال في حقيبتنا المزيد من المشاريع لطلابنا

وقال م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في فلسطين : " لازال في حقيبتنا المزيد من المشاريع لطلابنا الأعزاء، فلا يعني انهاء الطالب للمرحلة المدرسية انتهاء عمل الكتلة معه، سنرافقه في المرحلة الجامعية وسنذلل كل الصعاب التي تواجههم".

وأفاد م. فروانة أن الكتلة الإسلامية زارت أكثر من 9000 طالب، وقال:" زرنا كافة الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الثانوية العامة لنشاركهم فرحتهم بالنجاح وتقديم النصح لهم للمرحلة القادمة، فقد عملت كوادرنا في كافة مناطق القطاع على تنفيذ الزيارة خلال أسبوع واحد وتمت زيارة كل طالب في منزله".

ونوه فروانة إلى أن قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات ممثلةً بمجالس الطلاب والهيئات العاملة بالتنسيق مع إدارات الجامعات، تستقبل طلاب الثانوية العامة الناجحين وترشدهم إلى عملية التسجيل، وأضاف " هناك لقاءات سيتم عقدها للطلاب في محافظات القطاع بهدف توعية الطلاب في كيفية اختيار التخصص المناسب".

مهرجانات على مدار21 عام وتهانينا 9 أعوام

وقال أ. سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية "على مدار 21 عام متتالية نكرم الطلاب المتفوقين والحاصلين على درجة الامتياز، ومنذ تسع سنوات بدأنا مشروع زيارة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة"، وعن سبب تنفيذ المشروع أفاد بأن الكتلة الإسلامية تهدف من ذلك إلى مشاركة كافة الطلاب فرحة النجاح وملامسة احتياجاتهم".

ونوه اللقطة أن وفد الزيارة في كل منطقة من القطاع كان مكون من أبناء الكتلة الإسلامية وأعضاء العلاقات العامة في حركة حماس، وقدم الوفد لكل طالب هدية مقدمة من حركة حماس وذراعها الطلابي الكتلة الإسلامية.

وأكد اللقطة ان الكتلة الإسلامية ماضية في طريق دعم الطلاب ومشاركتهم كل اللحظات الجميلة لإدخال البهجة والسرور لقلوبهم، وقال "ماضون في مشاريعنا على كافة المستويات وفي كافة المؤسسات التعليمية في الجوانب الخدماتية والمعنوية"