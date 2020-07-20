الصحة تواصل متابعة جهوزية سيارات النقل و الاسعاف لمواجهة فيروس كورونا

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة للشؤون الادارية في وزارة الصحة، خلال تقرير صادر عنها امس الأحد، أنه تم ومن خلال دائرة النقل والمواصلات تجهيز وتطوير سيارات الإسعاف التي تعمل ضمن إدارة ملف جائحة كورونا بما يتناسب مع طبيعة الفيروس شديد العدوى ويضمن العزل الكامل للمصابين ويضمن سلامة الطواقم الصحية.

وأشار مدير عام الشؤون الادارية أ. محمود حماد، أن تجهيز سيارات الاسعاف يأتي استناداً إلى سياسة الوزارة الهادفة لتجويد خدمات النقل والمواصلات وتحسين أداء سيارات الاسعاف، مبينة أنه يتم اجراء الفحص الدوري لمركبات الاسعاف لتكون على أعلى جهوزية لتقديم أفضل الخدمات بما يليق بالمرضى والموظفين.