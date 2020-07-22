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"الصحة": دائرة الأشعة تجري 89 ألف فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام

20 تموز / يوليو 2020 02:29

دائرة الأشعة تجري 89 الف 872 فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام
دائرة الأشعة تجري 89 الف 872 فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام

غزة- الرأي

قال مدير دائرة الأشعة بالمجمع د. كمال جبر ، إن دائرة الأشعة أجرت ” 89872″ خلال النصف الأول من العام 2020.

حيث بلغ عدد حالات تصوير الأشعة العادية ” 61333″ ، فيما بلغ عدد حالات المواد الصابغة ” 612″ وعدد الفحوصات التداخلية “599” ، أما حالات الألتراساوند فبلغت ” 16256″ وحالات C.T “5290” وحالات M.R.I “3748” فيما وصل عدد حالات تصوير البانوراما ” 658″ وحالات DR “1123” فيما بلغ عدد حالات تصوير الثدي ” 253″ .

كما وأشار رئيس أقسام الأشعة أ. علاء الغفير إلي التوسعات التي اجريت بقسم الأشعة بدائرة العيادات الخارجية بما يتناسب مع شروط السلامة للعاملين في القسم ، وإعادة تشغيل قسم أشعة استقبال مبني 8 .

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