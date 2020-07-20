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"معروف" يُكرم طاقم نادي الصحفي الصغير

20 تموز / يوليو 2020 02:36

"معروف" يُكرم طاقم نادي الصحفي الصغير

غزة- الرأي

كرم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مكتبه اليوم طاقم نادي الصحفي الصغير بعد تقديمهم برنامج "عالمنا غير" عبر إذاعة الرأي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث حضر التكريم رئيس نادي الصحفي الصغير أ. غسان رضوان، ومدير العلاقات العامة والتدريب بوزارة الإعلام د. مؤمن عبد الواحد.


من جانبه رحب معروف بطاقم نادي الصحفي الصغير من الأطفال أعضاء النادي ممن قدموا البرنامج من خلال الموجه التي وُجهت للصغار والكبار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وتقديم فقرات متنوعة، واستضافة أطفال لديهم مواهب وقصص نجاح وقدرات متعددة.


وأشاد معروف بالبرنامج وما قدمه الأطفال من فقرات متنوعة، ومدى التفاعلية التي شكلها البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي والوصول لآلاف المتابعين والمشاهدين، مشيرا أن الإعلام الحكومي سيقدم كل الدعم الإعلامي لتنمية قدرات الأطفال الموهوبين وصقل مهارتهم في مختلف النواحي الإعلامية عبر وسائل الوزارة المختلفة.


وقدم معروف شهادات شكر وتقدير للأطفال أعضاء نادي الصحفي الصغير على جهودهم في إنجاح البرنامج الإذاعي الذي قدموه على إذاعة الرأي خلال شهر رمضان الماضي، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم العلمية ومواهبهم المتنوعة.  

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