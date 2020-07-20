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"التعاون الإسلامي" تدعو للافراج عن الأسرى المرضى

20 تموز / يوليو 2020 05:04

وكالات-الرأي:

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأطراف الدولية المعنية، لا سيما "الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي"، إلى الضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، على ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعضهم بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو 2020، نحو (4700) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 365.

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