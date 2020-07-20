إصابة الأسير "عبد الله شراكة" بفيروس "كورونا"

الضفة المحتلة-الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، "إن سلطات الاحتلال أبلغت الأسير عبد الله محمد عبد النبي شراكة من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بإصابته بفيروس كورونا".

وأوضحت الهيئة، أن الأسير شراكة اعتقل يوم السبت الماضي 18/7/2020، وبعد اقتياده لأحد مراكز التحقيق تم اجراء فحص كورونا له، وتبين أن نتيجته جاءت إيجابية.

يذكر ان الأسير شراكة هو الثاني الذي يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر.

وبحسب مؤسسات حقوقية، فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى 30 حزيران/يونيو الماضي نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160، وعدد المعتقلين الإدارييين 365.