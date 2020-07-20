وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو للأونروا وكالة الرأي الفلسطينية "بحر غزة" أكثر أمناً من الأعوام الماضية ولكن بحذر! وكالة الرأي الفلسطينية محاكاة "كورونا" بغزة .. تدريب المواجهة وكفاءة التصرف وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تدعو للافراج عن الأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصاعد عمليات الهدم ترجمة لمخطط الضم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة جديدة لمغترب فلسطيني في الجزائر بفعل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بدء التسويق لمشروع استيطاني جديد بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يُكرم طاقم نادي الصحفي الصغير وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالحبس 15 سنة لمروّج مخدرات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يستولي على 700 دونم زراعي في بيت لحم

20 تموز / يوليو 2020 07:31

Tk2It
Tk2It

فلسطين المحتلة - الرأي

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ٧٠٠ دونم زراعي في محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الأراضي المستهدفة تقع في منطقة العقبان، وتم تسييجها بأسلاك شائكة ونصبت بوابة حديدية عليها قبل أربعة أيام، لصالح اقامة حديقة "هيرودون"، حيث تعود ملكية الأراضي لعائلات: "الوحش، والعساكر، والمساعدة".

يشار إلى أن المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية آخرها تمثل اليوم من خلال مواصلة آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لليوم السابع على التوالي.

ويأتي الاستيلاء لصالح توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي القرية، حيث تم نصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟