الاحتلال يستولي على 700 دونم زراعي في بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ٧٠٠ دونم زراعي في محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الأراضي المستهدفة تقع في منطقة العقبان، وتم تسييجها بأسلاك شائكة ونصبت بوابة حديدية عليها قبل أربعة أيام، لصالح اقامة حديقة "هيرودون"، حيث تعود ملكية الأراضي لعائلات: "الوحش، والعساكر، والمساعدة".

يشار إلى أن المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية آخرها تمثل اليوم من خلال مواصلة آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لليوم السابع على التوالي.

ويأتي الاستيلاء لصالح توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي القرية، حيث تم نصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.