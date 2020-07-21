توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - الرأي:

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو صافيا بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.