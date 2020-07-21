الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله في بيت لحم

بيت لحم- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا ونجله، وسلّمت آخرين أحدهما فتى بلاغين لمراجعة مخابراتها في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نيقولا شبلي شكري (62 عاما)، ونجله شبلي (33 عاما)، بعد دهم منزله في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وتفتيشه.

وأضافت المصادر، ان تلك القوات اقتحمت مخرطة في المنطقة الصناعية ببيت جالا، تعود للمواطن جريس نيقولا وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا.

وفي بلدة بيت فجار جنوبا، سلّمت قوات الاحتلال الفتى أحمد صلاح طقاطقة (15 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.