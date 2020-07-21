وفاة مواطن من الخليل بفيروس كورونا يرفع الحصيلة لـ 67

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، صباح الثلاثاء، وفاة مواطن (79 عاما) من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه بوفاة هذا المواطن ترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 67 وفاة.