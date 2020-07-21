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الاحتلال يفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

21 تموز / يوليو 2020 08:44

رام الله - الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن الأسير المريض نضال أبو عاهور، الذي يعاني من فشل كلوي وسرطان.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال أفرج عن أبو عاهور من سجن "عوفر"، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الإفراج عنه بكفالة مالية إثر تدهور حالته الصحية.

وأضافت أن أبو عاهور سينقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لإجراء الفحوصات اللازمة له بعد تردي وضعه الصحي أثناء تواجده في سجون الاحتلال.

واعتقل أبو عاهور بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي من منزله في بيت لحم، وعقدت له ثلاث جلسات خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.

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