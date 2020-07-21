عروس تجري بفستان الزفاف 5 كيلو متر: السبب يفاجىء الجميع

تسببت جائحة كورونا حول العالم في تأجيل الكثير من الخطط خاصة مع الإغلاق التام للأنشطة اليومية من قبل الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

من ضمن الأمور التي تم تأجيلها حفلات الزفاف منعاً للتجمعات وتطبيق التباعد الإجتماعي، ولكن يبدو أن الأمر كان له فائدة آخرى، في حياة عروس بريطانية.

فقد قررت العروس أن تجري لمسافة 5 كيلومتر مرتدية ثوب زفافها في اليوم الذي كان محدد، وذلك لتجمع المال لجمعيتين خيريتين.

تقول العروس تريسي ويلس وخطيبها كريغ: "على الرغم من أن زفافنا كان في يونيو ، فقد اتخذنا قرارًا بتأجيل الحفل للعام المقبل، وقد شعرت بالارتياح لأننا اتخذنا القرار للأسباب الصحيحة".

وتكمل حديثها: "لم نشعر بالضيق من تأجيل الزفاف للعام المقبل، بسبب الغلق التام الذي وقع في البلاد، فالوضع الصحي العام والوضع حول العالم كان أهم".





إنقاص الوزن

عن فكرة الجري بفستان الزفاف، تتحدث قائلة: "مع بداية البقاء في المنزل لفترة طويلة، بدأت في تناول الطعام بشكل كبير، ورأيت وزني يتزايد بشكل تدريجي، وهنا قررت أن أقوم بتحدي لإنقاص الوزن".

وتكمل:" تم إغلاق الصالة الرياضية وكان الجري أمرًا يمكنني القيام به أثناء التمرين اليومي، ولكن فكرت أن يكون الجري مفيد وخيري".





فستان الزفاف

فقد قامت العروس بشراء فستان زفاف قصير بقيمة 20 جنيهاً إسترلينياً من متجر خيري، وقررت ارتدائه والجري به مسافة 5 كيلو متر لجمع الأموال للأعمال الخيرية .

ونظراً لأنها لم تكن عداءة من قبل، وتعاني من مشكلة التليف العضلي وهشاشية العظام وآلام في الورك، فقد اختارت أن تجري لمسافة لا تزيد عن 5 كيلومتر، لتتلاءم مع ظروفها الصحية.





ولم يكن إكمال التحدي أمراً سهلاً بالنسبة لتريسي، بسبب ظروفها الصحية فقد بدأت بالجري لمسافات قصيرة، واستغرق الأمر بضعة أسابيع لتتمكن من التكيف مع صعوبة التحدي، خاصة وهي ترتدي ثوب الزفاف.

وفي النهاية استطاعت أن تكمل مهمتها، وتجمع المال للجمعيتين الخيريتين اللتين كان لهما فضل كبير في علاجها خلال خضوعها لإعادة التأهيل.