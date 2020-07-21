وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تطلع "عوض" على سير عمل مراكز ومؤسسات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية ملابس مقاومة كورونا تغرم شركة عالمية 28 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية عروس تجري بفستان الزفاف 5 كيلو متر: السبب يفاجىء الجميع وكالة الرأي الفلسطينية رجل دُفن وعاد إلى الحياة بعد 4 أشهر في مصر: فما هى قصته؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور وكالة الرأي الفلسطينية البريج والمغازي يضعا قدمًا في نهائي دوري السلة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن من الخليل بفيروس كورونا يرفع الحصيلة لـ 67 وكالة الرأي الفلسطينية وولفرهامبتون يعبر كريستال ويتقدم للمركز السادس بالدوري الإنكليزي وكالة الرأي الفلسطينية بثنائية رونالدو .. يوفنتوس يقهر لاتسيو ويحسم الكالتشيو عمليا-
أخبار » عجائب وطرائف

ملابس مقاومة كورونا تغرم شركة عالمية 28 ألف دولار

21 تموز / يوليو 2020 08:51

ملابس مقاومة كورونا تغرم شركة عالمية 28 ألف دولار
ملابس مقاومة كورونا تغرم شركة عالمية 28 ألف دولار

طرحت شركة استرالية متخصصة في بيع الملابس الرياضية، ملابس أكدت إنها مقاومة لفيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم بداية العام الحالي.

وبعض انتشار صور وتفاصيل الملابس عبر منصات التواصل الإجتماعي، غرمت السلطات الأسترالية، شركة "لورنا جاين" للملابس الرياضية، بنحو 28 ألف دولار بعد طرحها للملابس.

وتقول السلطات الأسترالية في بيانها الرسمي إن "لورنا" ألمحت إلى أن سراويلها اللاصقة وقمصانها المضادة للفيروس فعالة في مواجهة وباء كوفيد-19 الذي مازال يحصد مصابي و وفيات حول العالم.

 

وأوضحت الإدارة الأسترالية للمنتجات العلاجية في بيان أن "لورنا جاين" التي تحظى بشعبية في أستراليا والخارج، تشيع شعورا زائفا بالأمان.

 

وقال جون سكيريت السكرتير المساعد في وزارة الصحة "قد يكون لإعلانات كهذه عواقب وخيمة على المجتمع الأسترالي من خلال إشاعة شعور خاطئ بالأمان ومن خلال دفع الناس إلى التخفيف من يقظتهم في مجال إجراءات النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي".

وإزاء موجة الانتقادات، أكدت الشركة أنها لم تكن ترمي بتاتا إلى القول إن منتجاتها قادرة على الحماية من الفيروس، وغيرت اسم هذه الملابس من مضادة للفيروس إلى مضادة للبكتيريا.

وأوضحت في بيان "أردنا فقط القول إنها تضفي حماية إضافية.. لا نحاول الاستفادة بأي شكل من الأشكال من الخوف الذي يثيره الفيروس".

لم تكن هذه أول واقعة يتم فيها التصدى لمنتجات يتم الترويج لها متعلقة بالفيروس التاجي، فقد تم تغريم الطاهي الأسترالي الشهير بيت إيفانز بالطريقة نفسها بعدما روج لآلة يمكنها، بحسب رأيه، المساعدة في علاج فيروس كورونا المستجد

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟