ملابس مقاومة كورونا تغرم شركة عالمية 28 ألف دولار

طرحت شركة استرالية متخصصة في بيع الملابس الرياضية، ملابس أكدت إنها مقاومة لفيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم بداية العام الحالي.

وبعض انتشار صور وتفاصيل الملابس عبر منصات التواصل الإجتماعي، غرمت السلطات الأسترالية، شركة "لورنا جاين" للملابس الرياضية، بنحو 28 ألف دولار بعد طرحها للملابس.

وتقول السلطات الأسترالية في بيانها الرسمي إن "لورنا" ألمحت إلى أن سراويلها اللاصقة وقمصانها المضادة للفيروس فعالة في مواجهة وباء كوفيد-19 الذي مازال يحصد مصابي و وفيات حول العالم.

وأوضحت الإدارة الأسترالية للمنتجات العلاجية في بيان أن "لورنا جاين" التي تحظى بشعبية في أستراليا والخارج، تشيع شعورا زائفا بالأمان.

وقال جون سكيريت السكرتير المساعد في وزارة الصحة "قد يكون لإعلانات كهذه عواقب وخيمة على المجتمع الأسترالي من خلال إشاعة شعور خاطئ بالأمان ومن خلال دفع الناس إلى التخفيف من يقظتهم في مجال إجراءات النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي".

وإزاء موجة الانتقادات، أكدت الشركة أنها لم تكن ترمي بتاتا إلى القول إن منتجاتها قادرة على الحماية من الفيروس، وغيرت اسم هذه الملابس من مضادة للفيروس إلى مضادة للبكتيريا.

وأوضحت في بيان "أردنا فقط القول إنها تضفي حماية إضافية.. لا نحاول الاستفادة بأي شكل من الأشكال من الخوف الذي يثيره الفيروس".

لم تكن هذه أول واقعة يتم فيها التصدى لمنتجات يتم الترويج لها متعلقة بالفيروس التاجي، فقد تم تغريم الطاهي الأسترالي الشهير بيت إيفانز بالطريقة نفسها بعدما روج لآلة يمكنها، بحسب رأيه، المساعدة في علاج فيروس كورونا المستجد