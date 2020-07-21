الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب سلفيت

سلفيت- الرأي:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن راضي توفيق مرعي شرق البلدة؛ بحجة البناء دون ترخيص.