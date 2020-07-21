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تمثل وحدة شباب الشعب الفلسطيني

بلدية خان يونس تشارك في رسمة جدارية حول مواجهة جائحة كورونا

21 تموز / يوليو 2020 09:02

بلدية خان يونس تشارك في رسمة جدارية حول مواجهة جائحة كورونا
بلدية خان يونس تشارك في رسمة جدارية حول مواجهة جائحة كورونا

خان يونس- الرأي

نفذت مجموعة شبابية تابعة للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) وبالشراكة مع مؤسسة أكشن ايد فلسطين ActionAid Palestine، وبالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، رسمة جدارية حول جائحة كورونا ودور الشباب الفلسطيني ووحدتهم في غزة والضفة ومخيمات لبنان في مواجهة هذا الفايروس.
ويأتي رسم الجدارية ضمن نشاط رسم جداريات بالتزامن بين الضفة وغزة ومخيمات لبنان ومنها (مخيم طولكرم بالضفة الفلسطينية، ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وكذلك مخيم عين الحلوة في لبنان)وذلك ضمن مبادرة الشباب الفلسطيني.
وتهدف عملية رسم الجداريات إلى إيصال رسالة بوحدة الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والتي تهدف الى تعزيز صمود الشباب الفلسطيني في مواجهة الجائحة من خلال إشراكهم في التخطيط والتفاعل، حيث عبرت الجدارية عن ضرورة توظيف طاقات الشباب في كافة التجمعات الفلسطينية لإيصال صوتهم و همومهم لصناع القرار بطرق ابداعية في ظل جانحة كورونا.

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