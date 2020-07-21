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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2566) الثلاثاء 21/7/2020
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية تتّهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرقة ذخائر مسيحية من بيت لحم- (فيديو)
المالكي: “الجنائية الدولية” قد تصدر قرارا بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في أية…
فتح وحماس تتفقان على إقامة مهرجان مشترك في غزة لمواجهة خطة الضم
وزير الخارجية المصري يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
"حماس": الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة تبادل
الحية يكشف تفاصيل تنظيم مهرجان مركزي في غزة
حماس: قصف الاحتلال لسوريا "بلطجة"
تحركات دبلوماسية..وزير الخارجية المصري برام الله وكلمة لعباس وهنية خلال مهرجان في غزة
رئيس هيئة شؤون الأسرى: كلمة لعباس وهنية في غزة اليوم خلال مهرجان تضامني مع الأسرى
تفاصيل منحة 500 شيكل لـ4 آلاف طالب في مخيمات فلسطين
أخبار إسرائيلية
غانتس يجمد قرار معاقبة بنوك فلسطينية
وزير الداخلية الإسرائيلي يطالب بزيادة الحراسة على نتنياهو
محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً
إضراب أطقم التمريض في إسرائيل بسبب نقص القوى العاملة لمواجهة كورونا
المصادقة على قانون الشاباك.. إنهاء إضراب الممرضين بإسرائيل
إسرائيل تمدد قيود الطيران حتى سبتمبر المقبل بسبب كورونا
رئيس الموساد الأسبق يحذر من اغتيال نتنياهو مثل رابين
1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا في "اسرائيل"
اخبار دولية
قصف إسرائيلي على غرفة عمليات إيرانية في دمشق
الرئيس الصيني يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة
إيران: إعدام مدان بالتجسس لأميركا وإسرائيل ساعد باغتيال سليماني
بشرى سارة.. أوكسفورد تؤكد نجاح تجارب لقاح "كورونا"
الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو للأونروا
كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء
برلمان جنوب إفريقيا يحذر من خطط "إسرائيل" الضم في الضفة
وفيات كورونا تتجاوز نصف مليون انسان والاصابات تتخطى الـ15 مليون
اخبار عربية
«التعاون الإسلامي» تدعو لإطلاق سراح فلسطينيين بسبب «كورونا»
السعودية: وقفة عرفة الخميس 30 يوليو
«الجوية السورية» تتصدى لصواريخ إسرائيلية في دمشق
البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات قتالية إلى الخارج
السعودية: غدا المتمم لذي القعدة وعيد الأضحى الجمعة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
هل ينجح نتنياهو في إسكات الاحتجاجات المتصاعدة ضده بالرشوة والقمع؟
خمس منظمات حقوقية تطالب السلطات الإسرائيليّة بإلغاء تقييدات التنقل من وإلى غزة المفروضة…
اشتية يعلن دفع نسبة من رواتب موظفي الحكومة قبل العيد ويؤكد استمرار أزمة…
“كورونا” لا يزال يهدد الضفة الغربية.. مئات الإصابات الجديدة وارتفاع كبير في عدد…
الشرق الأوسط
شكري في رام الله لدفع جهود المسار السياسي
محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً
الخليج الإماراتية
«التعاون الإسلامي» تحمّل الاحتلال المسؤولية عن الأسرى
مستوطنون يدنسون باحات الأقصى.. ودعوات للاعتصام
الأهرام المصرية
الرئيس الصيني يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم وجنين ورام الله
عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 313 عملية هدم لمنشآت فلسطينية منذ يناير الماضي
الشروق المصرية
إسرائيل توافق على استمرار تتبع هواتف حاملي فيروس كورونا حتى نهاية العام
محلل عن تصريحات جبران باسيل بشأن اللاجئين الفلسطينيين: يحاول تقديم أوراق اعتماده لرئاسة لبنان
الغد الأردنية
“فتح” و”حماس” تنظمان مهرجانا وطنيا في قطاع غزة ضد الضم الإسرائيلي
“إسرائيل” تستولي على “جرن المعمودية”
كهف الاستجمام.. ابتكار فلسطيني ضد “كورونا”
“إسرائيل” تقمع وقفة منددة بتجريف مقبرة إسلامية في يافا
الشرق القطرية
الأونروا توزع مساعدات مالية على آلاف الأسر في غزة
ذكروا اسم والدها فبكت.. طفلة فلسطينية تخفي دموعها بالعلم وتعاطف كبير معها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
نيابة السلطة تمدد اعتقال نشطاء تظاهروا ضد الفساد
وزارتا الصحة والتنمية تنظمان ورشة حول “تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا"
الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور
إصابة الأسير عبد الله شراكة من مخيم الجلزون بـ"كورونا"
حماس: تصاعد عمليات الهدم بالضفة والقدس ترجمة لمخطط الضم
القدس المحلية
وفاة مواطن متأثراً بكورونا من بيت أمر
"القبة الحديدية" تتسبب بإشعاعات خطيرة ومستوطنون يطالبون
المشروبات الوطنية" تتبرع بمنتجات كوكاكولا وكمامات طبية لخمسة
النائب العام: يُمنع النشر أو إجراء المقابلات الصحفية بقضية المرحومة
الدفاع المدني يخمد 13 حريقاَ في جنين
الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير حجازي أبو صبيح بشرط الحبس المنزلي
انطلاق حملة تغريد تضامنية مع محافظ القدس
فلسطينيو الشتات قلقون على أقاربهم في فلسطين بعد تزايد أعداد
القدس: المحكمة ترفض طلب المستوطنين إلزام الدجاني (مستأجر
الحياة الجديدة
الفلسطينيون في لبنان لباسيل: لسنا مكسر عصا ولا صندوق بريد
المفتي: الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى
"الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم بسبب
وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"
الرئيس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين
الأيام
»شكري: نقلت إلى الرئيس عباس رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم بالدفاع...
»الرجوب: اتفاق مع حماس لإقامة مهرجان في قطاع غزة خلال أيام
»الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً هدد بقتل نتنياهو ومسؤولين آخرين
» رجل الأعمال بشار المصري يسجل قدوة في الوقاية من "كورونا"
» أشرف منصور أول طالب من خربة الفارسية يجتاز "التوجيهي"
» مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية...
وكالة صفا
الاحتلال يهدم منزلاً قرب سلفيت
وفاة مصاب بكورونا في الخليل
عشراوي تدعو المجتمع الدولي إلى حماية التراث الفلسطيني
مواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية
عائلة بغزة تبرئ ابنها الأسير من تهم نشرتها حوله وسائل إعلام "موجهة"
مؤسسة حقوقية: اعتقال متظاهرين ضد الفساد برام الله تقييد لحرية الرأي والتعبير
الاحتلال يصادر 700 دونماً من محيط جبل الفرديس في بيت لحم
الشعبية: حذف اسم فلسطين عن خرائط جوجل انحياز فاضح للاحتلال
اعتماد ماجستير "الدعوة الإسلامية والعلاقات الدولية في الإسلام" بالقدس المفتوحة
6 أعوام على مجزرة الشجاعية وأحداث "السبت الأسود"
وكالة الرأي الفلسطينية
وفاة مواطن من الخليل بفيروس كورونا يرفع الحصيلة لـ 67
الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله في بيت لحم
السراج لـ"الرأي": نتابع أي سلبيات للواجهة البحرية لمعالجتها
الاحتلال يستولي على 700 دونم زراعي في بيت لحم
تقرير محاكاة "كورونا" بغزة .. تدريب المواجهة وكفاءة التصرف
كورونا والسرطان ينهشان جسد الأسير كمال أبو وعر
"معروف" يُكرم طاقم نادي الصحفي الصغير
"الصحة": دائرة الأشعة تجري 89 ألف فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام
فلسطين اليوم
طائرة مسيرة من غزة تقترب من ناحل عوز ..تستنفر الاحتلال وتُدخل العمال الملاجئ
القيادي شهاب: الجريمة التي اقترفها الاحتلال بالشجاعية كشفت أحقاده العدوانية
اشتيه: صرف نسبة من رواتب الموظفين قبل العيد ومساعدة مالية لطلبة الجامعات والعمال
معروف: تساؤلات للجانب المصري بشأن ترتيب العمل لاستقبال العالقين من معبر رفح
تصريحات باسيل تثير حفيظة القوى الفلسطينية وتصفها بالمسيئة
إصابة شاب خلال مواجهات في جنين واعتقال أسيرين محررين
د. الشخرة : "40" مصاباً بكورونا في العناية المكثفة 6 منهم تحت أجهزة التنفس
جثة شاب داخل بئر مهجور في الخليل
حالتهم بين طفيفة ومتوسطة.. تعرض أم وابنها لاعتداء بالحرق على أيدي مجهولين في رفح
سما نيوز
وفاة فلسطيني من بيت أمر بالخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور
نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟
تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا
مقتل الشاب كمال أبو محاميد بجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط
وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"
يافا: وفاة الشاب عمر كحيل متأثّرًا بإصابته في جريمة إطلاق نار
التنمية الاجتماعية تدين جريمة مقتل مواطنة من الخليل وتدعو لاحترام خصوصية الأطفال
عرب 48
القبض على رجل يُشتبه بأنه قتل ابنته وألقى جثّتها لسنوات في بئر بالخليل
91 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة الإثنين وانخفاض ملموس بعدد الفحوصات
تقليصُ فترة تمديد اعتقال محافظ القدس
وكالة وفا
الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في قراوة بني
النائب العام يمنع النشر والمقابلات الصحفية بق ...
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 21تموز (يوليو)
- 2006 خمسة شهداء وثلاثة جرحى من عائلة واحدة في قصف صهيوني استهدف أفراد عائلة وهم نيام داخل منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة، ومن بين الشهداء مجاهدان من كتائب القسام وهما: محمد حمدي حرارة (27 عاماً)، وعامر جبر حرارة (24 عامًا).
- 2006 عشرون جريحاً صهيونيّاً بينهم أربعة في حال الخطر إثر سقوط صواريخ حزب الله على المدن الاستيطانيّة الشماليّة.
- 2004 مسلّحون مجهولون يطلقون النار على نبيل عمرو ، عضو المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ ، أمام مكتبه في رام الله و يصيبونه بجراحٍ خطرة .
- 2004 الأمم المتحدة تتبنّى بأغلبية كبيرة قراراً يلزم الكيان الصهيوني بهدم جدار الفصل العنصريّ .
- 1986 رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز (ولد عام 1923) يقوم بأول زيارة علنية للمغرب. كانت زيارته الأولى إليها سرية، وتمت عام 1970.
- 1933 سلطة الاحتلال البريطانية تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين.
- 1948م بدأت الطائرات المعتدية بقصف القرى اجزم وجبع وعين غزال الآمنة, التي اطمأنت إلى الهدنة الثانية عقب حرب 1948م, وقد استمر قصف الطائرات لها عدة أيام, زحف بعدها الجيش الصهيوني فاحتل هذه القرى وقتل ما يزيد على مئة, وأسر المئات وأزيلت القرى من الوجود.