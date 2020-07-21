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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2566) الثلاثاء 21/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

المالكي: “الجنائية الدولية” قد تصدر قرارا بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في أية…

فتح وحماس تتفقان على إقامة مهرجان مشترك في غزة لمواجهة خطة الضم

حماس: قصف الاحتلال لسوريا "بلطجة"

أخبار إسرائيلية

غانتس يجمد قرار معاقبة بنوك فلسطينية

محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً

إضراب أطقم التمريض في إسرائيل بسبب نقص القوى العاملة لمواجهة كورونا

المصادقة على قانون الشاباك.. إنهاء إضراب الممرضين بإسرائيل

إسرائيل تمدد قيود الطيران حتى سبتمبر المقبل بسبب كورونا

اخبار دولية

قصف إسرائيلي على غرفة عمليات إيرانية في دمشق

الرئيس الصيني يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

إيران: إعدام مدان بالتجسس لأميركا وإسرائيل ساعد باغتيال سليماني

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

برلمان جنوب إفريقيا يحذر من خطط "إسرائيل" الضم في الضفة

اخبار عربية

«التعاون الإسلامي» تدعو لإطلاق سراح فلسطينيين بسبب «كورونا»

السعودية: وقفة عرفة الخميس 30 يوليو

«الجوية السورية» تتصدى لصواريخ إسرائيلية في دمشق

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

هل ينجح نتنياهو في إسكات الاحتجاجات المتصاعدة ضده بالرشوة والقمع؟

خمس منظمات حقوقية تطالب السلطات الإسرائيليّة بإلغاء تقييدات التنقل من وإلى غزة المفروضة…

اشتية يعلن دفع نسبة من رواتب موظفي الحكومة قبل العيد ويؤكد استمرار أزمة…

“كورونا” لا يزال يهدد الضفة الغربية.. مئات الإصابات الجديدة وارتفاع كبير في عدد…

الشرق الأوسط

شكري في رام الله لدفع جهود المسار السياسي

محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً

الخليج الإماراتية

«التعاون الإسلامي» تحمّل الاحتلال المسؤولية عن الأسرى

مستوطنون يدنسون باحات الأقصى.. ودعوات للاعتصام

الأهرام المصرية

الرئيس الصيني يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم وجنين ورام الله

عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 313 عملية هدم لمنشآت فلسطينية منذ يناير الماضي

الشروق المصرية

إسرائيل توافق على استمرار تتبع هواتف حاملي فيروس كورونا حتى نهاية العام

محلل عن تصريحات جبران باسيل بشأن اللاجئين الفلسطينيين: يحاول تقديم أوراق اعتماده لرئاسة لبنان

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

وفاة مواطن متأثراً بكورونا من بيت أمر

"القبة الحديدية" تتسبب بإشعاعات خطيرة ومستوطنون يطالبون

المشروبات الوطنية" تتبرع بمنتجات كوكاكولا وكمامات طبية لخمسة

النائب العام: يُمنع النشر أو إجراء المقابلات الصحفية بقضية المرحومة

الدفاع المدني يخمد 13 حريقاَ في جنين

الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير حجازي أبو صبيح بشرط الحبس المنزلي

انطلاق حملة تغريد تضامنية مع محافظ القدس

تسجيل 91 إصابة جديدة في القدس

فلسطينيو الشتات قلقون على أقاربهم في فلسطين بعد تزايد أعداد

القدس: المحكمة ترفض طلب المستوطنين إلزام الدجاني (مستأجر

الحياة الجديدة

الفلسطينيون في لبنان لباسيل: لسنا مكسر عصا ولا صندوق بريد

المفتي: الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى

"الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم بسبب

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"

الرئيس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

​الأيام

»شكري: نقلت إلى الرئيس عباس رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم بالدفاع...

»الرجوب: اتفاق مع حماس لإقامة مهرجان في قطاع غزة خلال أيام

»الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً هدد بقتل نتنياهو ومسؤولين آخرين

» رجل الأعمال بشار المصري يسجل قدوة في الوقاية من "كورونا"

» أشرف منصور أول طالب من خربة الفارسية يجتاز "التوجيهي"

» مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

وفاة مواطن من الخليل بفيروس كورونا يرفع الحصيلة لـ 67

فلسطين اليوم

سما نيوز

وفاة فلسطيني من بيت أمر بالخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

مقتل الشاب كمال أبو محاميد بجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط

عرب 48

القبض على رجل يُشتبه بأنه قتل ابنته وألقى جثّتها لسنوات في بئر بالخليل

إصابة بكورونا في القدس المحتلّة الإثنين وانخفاض ملموس بعدد الفحوصات

تقليصُ فترة تمديد اعتقال محافظ القدس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

21تموز (يوليو)

2006 خمسة شهداء وثلاثة جرحى من عائلة واحدة في قصف صهيوني استهدف أفراد عائلة وهم نيام داخل منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة ، ومن بين الشهداء مجاهدان من كتائب القسام وهما: محمد حمدي حرارة (27 عاماً)، وعامر جبر حرارة (24 عامًا).

2006 عشرون جريحاً صهيونيّاً بينهم أربعة في حال الخطر إثر سقوط صواريخ حزب الله على المدن الاستيطانيّة الشماليّة.

2004 مسلّحون مجهولون يطلقون النار على نبيل عمرو ، عضو المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ ، أمام مكتبه في رام الله و يصيبونه بجراحٍ خطرة .

2004 الأمم المتحدة تتبنّى بأغلبية كبيرة قراراً يلزم الكيان الصهيوني بهدم جدار الفصل العنصري ّ .

1986 رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز (ولد عام 1923) يقوم بأول زيارة علنية للمغرب. كانت زيارته الأولى إليها سرية، وتمت عام 1970.

1933 سلطة الاحتلال البريطانية تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين.