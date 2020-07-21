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"حماس" تُدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

21 تموز / يوليو 2020 09:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، واصفةً إياها بـ"البلطجة" التي ينفذها الاحتلال ضد كل المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح عبر صفحته على "فيس بوك": "يواصل العدو الصهيوني سياسة العربدة والبلطجة على كل المنطقة بقيامه مجدداً بقصف مناطق في سوريا".

وأضاف قاسم: "هذا الكيان القائم على العدوان المستمر والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة في مواجهته ووضع حد لعربدته، وصولاً لإنهاء مشروعه عن كامل الأرض الفلسطينية".

 وكانت طائرات الاحتلال الحربية أغارات في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على مواقع جنوب العاصمة دمشق.

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