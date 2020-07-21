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وفاتان و403 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

21 تموز / يوليو 2020 09:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل حالتي وفاة و403 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في بلدتي سعير وبيت أمر بمحافظة الخليل ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 67 حالة.

وقالت إن الإصابات الجديدة موزعة كالتالي: 155 بالقدس، و119 بالخليل، و49 برام الله والبيرة، و33 بأريحا والأغوار، و19 بنابلس، و12 ببيت لحم، و7 بطولكرم، و4 بقلقيلية، وإصابتان في طوباس، وإصابتان في سلفيت، وإصابة واحدة في جنين، ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة في فلسطين إلى 8750.

وأضافت الوزارة، أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة بلغ 40 حالة من بين المصابين بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن تم تسجيل 11 حالة تعافٍ، بينها 4 بسلفيت، و7 برام الله والبيرة ما يرفع حصيلة عدد حالات التعافي إلى 2106.

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