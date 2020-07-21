مناورة عسكرية لجيش الاحتلال في الجليل الغربي

القدس المحتلة - الرأي

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية مساء في منطقة الجليل الغربي تستمر حتى صباح الغد.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن المتحدث باسم الجيش قوله: "سيتخلل المناورات حركة نشطة للقوات، كما سيسمع خلالها أصوات انفجارات، وسينفذ خلالها إطلاق قنابل إنارة فوق شاطئ المنطقة".

وبحسب المتحدث باسم الجيش "أثناء المناورة، لن يسمح بالاستجمام والسباحة في قطاع الشاطئ الذي يبدأ من رأس الناقورة وينتهي بجسر زئيف".

في ذات السياق، أكد المتحدث أن المناورة مخطط لها مسبقًا كجزء من خطط التدريب لعام ٢٠٢٠ بهدف الحفاظ على جهوزية القوات.