"الصحة "تناقش خطة الوزارة حال اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في غزة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة ظهر اليوم لقاء موسعا لاستعراض ومناقشة جهوزية خطة الوزارة في التعامل مع حالة الاصابة الداخلية الأولى لكوفيد ١٩ في قطاع غزة .

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون المعلومات والتخطيط م. أسامة قاسم ، أن هذا اللقاء يأتي في اطار ماتبذله وزارة الصحة بكافة مستوياتها ولجانها الفنية ذات العلاقة لرفع درجة الجهوزية ومراجعة عناوين العمل وتعزيزها وفق تطورات المشهد الصحي في قطاع غزة .

كما وبين أن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ستعقدها وزارة الصحة الى جانب الاطار العملي الفني ضمن مناورات حيه نفذت وستنفذ خلال الفترة المقبلة لفحص مدى الجهوزية والاستعداد لأي سيناريو قد يؤثر على الحالة الوبائية في قطاع غزة .

وشهد اللقاء استعراض خطة عمل الادارات والوحدات ذات العلاقة ومناقشة الخطوات الاجرائية المتعلقة بمرحلة تسجيل حالة داخل المناطق السكنية المكتظة .