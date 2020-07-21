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3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

21 تموز / يوليو 2020 10:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الأسير عدي شحادة (24 عاما) من مخيم الدهيشة في  بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ29 على التوالي، رفضا لاعتقال الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، وهو الأمر الثالث منذ اعتقاله في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

وأوضح النادي أن الأسير فادي غنيمات (40 عاما) من بلدة صوريف شمال الخليل، مضرب عن الطعام منذ 28 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، ومن المفترض أن تُعقد له جلسة اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير غنيمات في 28 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن يصدر بحقه قرارا جوهريا بعد الأمر الثاني، بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهاء المدة، إلا أن الاحتلال أصدر أمرا إداريا جديدا.

والأسير غنيمات أب لأربع بنات وهن: مريم، ويقين، ومها، وريم، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسّجن المؤبد مرتين.

وذكر النادي أن الأسير محمد أبو الرب "التيع"، يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أيام، إسنادا لرفيقه الأسير كمال أبو وعر الذي يواجه السرطان وإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

يُشار إلى أن الأسير أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، محكوم بالسجن لمدة 30 عاما، وهو معتقل منذ عام 2003، ويقبع في عزل سجن "أوهليكدار".

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