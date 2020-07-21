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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مدرسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل

21 تموز / يوليو 2020 11:36

التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع مدرسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل
التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع مدرسة أزهار فلسطين لتنمية الطفل

غزة- الرأي

زار كلا من أ. محمد جحجوح رئيس قسم ترخيص الجمعيات و أ. أحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة علي الجمعيات والأستاذة سناء ابو جبة من دائرة المعاقين مدرسة ازهار فلسطين لتنمية الطفل.

و كان في استقبالهم رئيس الجمعية أ. حيدر موسى و تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون لإنجاز بناء المدرسة والتي تراعي احتياجات الأطفال متأخري التعلم والاحتياجات الخاصة
وتم التوافق أيضا على استقبال حالات من وزارة التنمية والتي تنطبق عليهم المواصفات والمعايير، و الاتفاق على ضرورة الاستمرار في التنسيق و التشبيك و تعزيز دور المؤسسات الأهلية و الاجتماعية مع الوزارة و مؤسسات المجتمع المحلي.

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