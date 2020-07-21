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"عطاء فلسطين" تعلن عن الفائزين بمسابقة كتابة القصص القصيرة لعام 2020

21 تموز / يوليو 2020 12:43

"عطاء فلسطين" تعلن عن الفائزين بمسابقة كتابة القصص القصيرة لعام 2020

الوسطى- الرأي

أعلنت عطاء فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الفائزين في مسابقة "أنا الراوي" الخاصة بالأطفال أقل من 14 عاماً.  وأكدت مدير عام عطاء فلسطين رجاء أبو غزالة، أن المسابقة تم إطلاقها لأهمية العمل على التحفيز والتشجيع على الإنتاج والإبداع لدي الطفل الفلسطيني، وإيماناً منّا بالطاقات الإبداعية الكامنة في مجالات الثقافة والفنون.

وثمنت لجنة التحكيم كافة المشاركات والتي بلغت حوالي 1000 مشاركة، وأن المشاركات تعبر عن مخزون هائل لدى الأطفال وتعبر عن واقع إبداعي متنوع.

وجاءت نتائج المسابقة وفق التالي: المركز الأول المبدع محمد سعيد عليان من محافظة الوسطي عن قصة "لا وقت لدي" بموضوع " انا وجهازي الذكي"، والمركز الثاني المبدعة بيان سعيد اعطيوي من محافظة رام الله والبيرة عن قصة "سرُ القلادة" بموضوع "وطني"، والمبدعة بيسان نبيل العريني من محافظة الوسطي بالمركز الثالث عن قصة "الحذاءُ الذي يرقصُ عندَ سماعِ الموسيقى" بموضوع "قصة ما قبل النوم"، فيما فازت بالمركز الرابع المبدعة سعاد سمير كنعان من محافظة بيت لحم عن قصة " كيف يمكنك؟" بموضوع "حيواني الأليف"، وفازت المبدعة حلا يوسف عابدين بالمركز الخامس من محافظة الخليل عن قصة "رفقة في حديقة الحيوانات" بموضوع " الرحلة". وحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية تتراوح بين 400 ولغاية 800 دولارا.

ومِن جانبها شكرت أبو غزالة هيئة الأعمال الخيرية ممثلة بالمفوض العام في فلسطين إبراهيم راشد على دعمها، واحتضانها لمسابقة أنا الراوي لعام 2020، مؤكدة انه سيتم إطلاق المسابقة الثقافية الثانية "أنا الرسام" لرسم القصص الفائزة في منتصف آب المقبل.

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