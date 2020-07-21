فرص تشغيل مؤقت في بلديات قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال الثلاثاء، عن فرص عمل للتشغيل المؤقت، وذلك بالتعاون مع بلديات قطاع غزة.

وذكر الصندوق أنه يستهدف في كافة برامجه ومشاريعه الخريجين الشباب، والنساء، والأشخاص المهمشين وذوي الإعاقة، والتعاونيات، والعاطلين عن العمل.

ونشر الموقع الرسمي للصندوق الفلسطيني رابط إلكتروني للتعرف على هذه الوظائف والتسجيل، ومنها :

- مراقبة عمال ومرشدة عدد 5

- مدخلة بيانات عدد 10

- عامل تركيب لوحات عدد 8

- مدخل/ة بيانات عدد 12

- مهندس/ة مدني عدد 4

- اخصائية نظم معلومات جغرافية عدد 4

- مهندس مدني / معماري / حاسوب عدد 18

- GIS Specialist عدد 12

- مهندسة معمارية / مدنية / حاسوب عدد 18

- رسام/ة معماري عدد 6

- مهندس/ة معماري عدد 10

- مصممة جرافيك واعلامية عدد 4

- ثقافة سلوكية عدد 26

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