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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تخشى من المرحلة المقبلة

صحة رام الله: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية

21 تموز / يوليو 2020 08:05

الضفة المحتلة-الرأي:

توقعت وزارة الصحة برام الله، ازدياد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" في صفوف أبناء شعبنا مع عودة آلاف العمال من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، "إن الوضع سيكون أكثر صعوبة في ظل منع الاحتلال الأجهزة الأمنية من العمل في مناطق "ج"، وكذلك عدم التنسيق فيما يتعلق بعودة العمال لمحافظاتهم، داعية كل عامل للحضور لمديريات الصحة ومراكز الطب الوقائي من أجل إجراء فحوصات لمنع انتشار فيروس كورونا".

وتابعت: "نحن الآن في الموجة الثانية للجائحة، ومن المتوقع من قبل منظمة الصحة العالمية أن نمر بموجة ثالثة أشد حدة في الخريف وبداية الشتاء المقبل".

وأضافت "إن الموجة الثانية في فلسطين كانت أكثر شدة من الموجة الأولى، ونعاني من انتشار مجتمعي للفيروس، والذي يعد وفقا لعلم الوبائيات أمرا خطيرا، كما أن الفيروس يطور نفسه ومختلف عن فيروس المرحلة الأولى".

وحول الوضع الوبائي جنوب الضفة الغربية، أكدت أنه لم يخرج عن السيطرة لغاية الآن، وأن الطواقم الطبية تعمل في كل مكان، وتذهب للاستقصاء عن الحالات والمخالطين، كما يتم عمل فحوصات بشكل دائم، وبالنسبة للعلاج تم تعزيز مستشفى دورا الحكومي بكافة الوسائل، واليوم تم تشغيل جهاز "ستي سكان" لاستخدامه لتشخيص الفيروس، كما توجد كافة المعدات الهامة لمواجهة المرض في الجنوب، سواء كانت مخبرية أو غرف إنعاش.

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