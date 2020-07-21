قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الثلاثاء، عن اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة على حاجز بيت حانون.
وأشار "معروف" في تصريح لـ"الرأي" إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة ٤٨ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.
وشدد على أن القرار يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.
وقال معروف إن الجهات الحكومية في قطاع غزة تُقدر الأمور بشأن القرارات المتعلقة بمواجهة "كورونا" بميزان المصلحة العامة وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من أي سوء.
وكانت وزارة الصحة برام الله اعلنت اليوم، أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت إلى 67، فيما ذكرت أنها سجلت 400 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف المحافظات.