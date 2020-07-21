قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة

غزة – الرأي:

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الثلاثاء، عن اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة على حاجز بيت حانون.

وأشار "معروف" في تصريح لـ"الرأي" إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة ٤٨ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.

وشدد على أن القرار يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.

وقال معروف إن الجهات الحكومية في قطاع غزة تُقدر الأمور بشأن القرارات المتعلقة بمواجهة "كورونا" بميزان المصلحة العامة وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من أي سوء.

وكانت وزارة الصحة برام الله اعلنت اليوم، أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت إلى 67، فيما ذكرت أنها سجلت 400 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف المحافظات.