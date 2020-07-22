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" الملح " قد يكون سببا في الإصابة بهذا المرض.. اليكم

22 تموز / يوليو 2020 08:39

" الملح " قد يكون سببا في الإصابة بهذا المرض.. اليكم

يعلم الجميع أن السكريات تؤثر على مستوى السكر في الدم وترفع فرص الإصابة بالسكري إلى جانب بعض العوامل الأخرى المساهمة في ذلك، لكن الغريب أن الملح قد يلعب دورا مهما في التعرض لهذا المرض المزمن.

ووفقا لموقع "ميديكل نيوز توداي" الطبي، فإن الخبراء يرون أن الصوديوم يؤثر على مقاومة الإنسولين بالجسم، كما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة فرص الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وهو ما يزيد مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأضاف الخبراء أن الغرامات الزائدة من الصوديوم في اليوم (أي 2.5 غرام من الملح) ترتبط بفرص الإصابة بالسكري بنسبة 43%، ليس ذلك فحسب، بل زيادة فرص الإصابة أيضًا بما يسمى سكري لادا بنسبة 73% (نوع من أنواع السكري، يطلق عليه "السكري الذاتي المناعة الخافي لدى البالغين"، ويرتبط بالنظام الغذائي ونمط الحياة اليومي).

كما يعزز تناول مرضى السكري لكميات كبيرة من الملح، فرص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

نصائح لتقليل الملح في طعامك

ونشر الموقع عدة نصائح لتقيل الملح في الوجبات اليومية ومنها:

عدم إضافة الكثير من الملح إلى الطعام، واستبدالها بالبهارات مثل البابريكا والفلفل المطحون والزنجبيل والريحان وغيرها لإضافة مذاق مميز، كما يمكن استخدام الثوم والليمون أيضًا كبدائل صحية.

عدم تناول المنتجات المعلبة لاحتوائها على الكثير من الصوديوم، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات.

الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الوجبات الجاهزة، وفي حال التواجد بالمطاعم، يمكن طلب عدم إضافة الملح للوجبة.

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