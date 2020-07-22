وكالة الرأي الفلسطينية الرجل المطوي في الصين يستقيم بعد 28 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفلة بشكل مأساوي والمتهم مستعمرة النمل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية تصفيات أمم آسيا قد تؤخر انطلاق الموسم الكروي وكالة الرأي الفلسطينية "ملادينوف" يحذر من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "الفدائي الكبير" يعتذر عن ملاقاة العراق بسبب "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية خدمات البريج ومركز المغازي يقتربان من الصعود بعبور مركز دير البلح وخدمات رفح وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية فوائد البصل الأخضر على صحة الجسم وكالة الرأي الفلسطينية " الملح " قد يكون سببا في الإصابة بهذا المرض.. اليكم
أخبار » عجائب وطرائف

وفاة طفلة بشكل مأساوي والمتهم مستعمرة النمل

22 تموز / يوليو 2020 09:06

وفاة طفلة بشكل مأساوي والمتهم مستعمرة النمل
وفاة طفلة بشكل مأساوي والمتهم مستعمرة النمل

حالة من الصدمة عاشها سكان مدينة في المكسيك بعد وقوع حادثة غريبة لطفلة حديثة الولادة بشكل مأساوي.

وفي التفاصيل، التي تداولها الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، أن الصغيرة تعرضت لعضات المئات من حشرات النمل وذلك بعد تركها بالقرب من مستعمرة نمل على أرض عشبية.

وجاءت شهادات الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي إن الطفلة كانت ما تزال على قيد الحياة عندما عثر عليها أفراد من قوات الشرطة في مدينة ليون بولاية غواناخواتو، إلا أن محاولات إنقاذها بعد نقلها إلى المستشفى فشلت نتيجة تأثرها بشدة بعضات النمل التي تراكمت حول جسدها.

وأفادت صحيفة ميلينيو المحلية أن رجال الشرطة عثروا على المولودة وهي ملفوفة بقطعة قماش، لكنها في حالة صحية خطرة للغاية بسبب عضات النمل الكثيرة في أجزاء مختلفة من جسدها، دون أن يعثروا على أثر لتعرضها للعنف.

وذكر مكتب الشرطة في مدينة ليون عبر تويتر أن التحقيقات الأولية لم تتوصل إلى معلومات مهمة حول من يقف وراء رمي الطفلة والتسبب في وفاتها.

وذكر أحد السكان في المنطقة لصحيفة ميلينيو: "عرفنا للتو بهذه الحادثة، ولا نفهم كيف يمكن أن يكون هناك أناس متجردون من الإنسانية إلى هذا الحد، هذه منطقة هادئة للغاية، ولم تشهد من قبل أي خلافات أو أحداث غريبة".

وبحسب التقديرات الأولية لحالة الوفاة، فإن الطفلة فقدت حياتها نتيجة تعرض جسمها لجرعات سامة من حمض الفورميك الناجم عن عضات المئات من حشرات النمل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟