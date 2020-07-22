طبيب يجري عملية جراحية لنفسه: استخدم يده اليسرى لعلاج اليمنى

تصدرت قصة الطبيب الصيني تسنغ جيانغ هوا، العامل فب قسم أمراض العظام بمستشفى الشعب الأول، في مدينة سوينينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، القصة الأكثر بحثاً وتداولاً عبر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي.

ويعود السبب في ذلك لقيامه بإجراء جراحة ليده اليمنى بيده اليسرى، فقد أصيب تسنغ جيانغ بالتهاب اغماد الأوتار في يده اليمني منذ عام 2019، وأصبحت أعراض المرض أكثر خطورة مؤخراً عليه حتى بات غير قادر على رفع إبهامه أو التعامل بها.

وهنا وفقاص لصحيفة الشعب الصينية ووكالات الأنباء، فقد قرر تسنغ، الذي يتخصص في الجراحة المجهرية ويحاول دائما استكشاف علاج التهاب اغماد الأوتار أن يجعل من مرض يده فرصة للتدريب والتعرف إلى المرض بشكل أوسع.



ومطلع الشهر الحالي، قام تسنغ بتطهير يده وتخديرها في غرفة العمليات، ثم أمسك بيده اليسرى شفرة يبلغ طرفها 2 إلى 3 ملم لإجراء جراحة على يده اليمنى.

و استمرت العملية الجراحية بأكملها بضع دقائق فقط، وفي النهاية طلب تسنغ من زملائه مساعدته في تضميد يده.

وأشارت التقارير إلى إنه قبل إجراء هذه الجراحة، تدرب تسنغ على العملية تحت المجهر لعدة أيام في منزله، مما جعله قادرا على التغلب على المصاعب النفسية خلال العملية وبعد الاستراحة لمدة يومين بعد العملية، عاد تسنغ إلى عمله.

عقب عودته للعمل ونجاحه في إتمام العملية الجراحية بشكل جيد، أعرب الكثير من زملاؤه ومستخدمي منصات التواصل الإجتماعي، عن إعجابهم الشديد بقوته ومهارته في تنفيذ العملية وعدم الخوف من المخاطرة بمفرده.