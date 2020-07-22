النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2567) الاربعاء22/7/2020
أخبار فلسطينية
· منظمة التحرير الفلسطينية تتّهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرقة ذخائر مسيحية من بيت لحم-…
· حماس: اتهامات واشنطن للحركة “أكاذيب” و”بلطجة سياسية”
· فلسطين.. مئات الإصابات الجديدة بـ”كورونا” وتسجيل حالتي وفاة.. وإغلاق بؤر جديدة لمنع تفشي…
· مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس تشرعان باتصالات عملية لإقامة المهرجان الوطني الرافض لخطة…
· عشراوي: «إسرائيل» سرقت ذخـائر مسـيحيـة مـن بيـت لحـم
· وزيرة الصحة: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية.. ونتوقع ازدياد انتشار كورونا مع عودة آلاف العمال
· قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة
· وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"
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أخبار إسرائيلية
· وزير الخارجية الإسرائيلي: الضم ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا
· الشاباك يدعي اعتقال أفراد خلية تمولها إيران وحزب الله
· سوق العمل الإسرائيلية: المفصولون أكثر بـ3.6 مرات من العائدين
· بعد الغارة على دمشق: إسرائيل تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة
اخبار دولية
· "ملادينوف" يحذر من انهيار السلطة في رام الله اقتصاديًا
»أوروبا: لا يمكن تطوير العلاقات مع إسرائيل في حال نفذت خطة الضم
الاخبارالعربية
· "الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم بسبب "كورونا"
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الصحف العربية
القدس العربي
· حماس: اتهامات واشنطن للحركة “أكاذيب” و”بلطجة سياسية”
· فلسطين.. مئات الإصابات الجديدة بـ”كورونا” وتسجيل حالتي وفاة.. وإغلاق بؤر جديدة لمنع تفشي…
· الاحتلال يشن حملات عسكرية تطال البشر والشجر والحجر.. اعتقالات لعدة مواطنين وهدم عدة…
· “الأونروا” تشرع بتوزيع مساعدات مالية على أسر فلسطينية تعاني من “الفقر المدقع والمطلق”…
· ثلاثة أسرى فلسطينيين يواصلون معركة “الأمعاء الخاوية”
· مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس تشرعان باتصالات عملية لإقامة المهرجان الوطني الرافض لخطة…
· جيش الاحتلال يهدم مركزا للحجْر الصحي في الخليل
· منظمة التحرير الفلسطينية تتّهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرقة ذخائر مسيحية من بيت لحم-…
· الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- الـرزاز: الأردن لـن يصبـح فلسـطين
- «إسرائيل» تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة بعد استهداف
- الحكم المؤبد على الأسير خليل جبارين
- عشراوي: «إسرائيل» سرقت ذخـائر مسـيحيـة مـن بيـت لحـم
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- "أونروا" تقدم مساعدات مالية طارئة لفلسطيني غزة في الأردن
الغد الأردنية
· محافظ أريحا: الاحتلال ينفذ فعليا إجراءات ضم الأغوار ويستولي على…
· فلسطين: حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 67…
الشرق القطرية
· الأونروا توزع مساعدات مالية على آلاف الأسر في غزة
· ذكروا اسم والدها فبكت.. طفلة فلسطينية تخفي دموعها بالعلم وتعاطف كبير معها
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
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إصابات "كورونا" تقترب من حاجز الـ 15 مليونًا حول العالم
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ارتفاع قياسي جديد لعدد وفيات وإصابات كورونا لدى الاحتلال
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"ملادينوف" يحذر من انهيار السلطة في رام الله اقتصاد يًا
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اعتقال العشرات من الإسرائيليين خلال تظاهرة حاشدة ضد نتنياهو
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186 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة في القدس
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عائلات من غزة تتهم قناة العربية بالتشهير بأحد أبنائها
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قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة
القدس المحلية
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اعتقال العشرات من الإسرائيليين خلال تظاهرة حاشدة ضد نتنياهو وحكومته
- الشيخ صلاح لـ"القدس": الاحتلال يعمل بشتى السبل لإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى
- الاحتلال يعتقل9 مواطنين من مناطق متفرقة
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الاحتلال يداهم منزلاً في جنين
الحياة الجديدة
· فتح": اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها تأكيد لعقلية العصابات التي تحكم
· وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"
· المفتي: الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى
· "الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم بسبب "كورونا"
· قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتداهم منزلا
· الجيش المصري: إحباط هجوم على نقطة أمنية ومقتل 18 ارهابيا شمال سيناء
· إغلاق محافظة أريحا من مساء اليوم حتى صباح الخميس
جريدة الأيام
· »إطلاق اسم مرزوق الغانم على الشارع الرئيس المؤدي إلى عاطوف
· »الرزاز: انتهاء حل الدولتين يعني التوجه للدولة الواحدة
· »الاحتلال يدّعي اعتقال أفراد خلية خططت لتنفيذ عمليات
· »كوشنر: خطة السلام لا تمكّن نتنياهو من فعل ما يشاء
· »عريقات: تنفيذ مخطط الضم يعني إنهاء وجود السلطة
· » موقع عبري: تسجيل 525 دونماً من أراضي نحالين لصالح المستوطنين
· »أوروبا: لا يمكن تطوير العلاقات مع إسرائيل في حال نفذت خطة الضم
· »الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد نتنياهو مطالبين باستقالته
وكالة صفا
· ميلادينوف" يحذر: السلطة على حافة الانهيار الاقتصادي
· الاحتلال يصادر مئات الدونمات من أراضي بيت لحم
· بالفيديو والصور بذريعة الترميم.. حفريات الاحتلال تُهدد سور الأقصى
· بالفيديو تقرير إسرائيلي: حماس تُعقِّد مهمة تجنيد العملاء في القطاع
· ثابت لـ "صفا": العام الدراسي بغزة 8/8 ومتوافقون مع الضفة و"أونروا"
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وكالة الراي
· الاحتلال يعتقل 9 مواطنين خلال مداهمات في الضفة
· نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية
· قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة
· الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية جنوب الخليل
· محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة بينهم أب ونجله
· "ملادينوف" يحذر من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية
· قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة
· معروف لـ"الرأي": قضية الصحفيين "النجار وأبو اسحق" انهيت بكفالتنا
· الإفراج عن الصحفيين "النجار وأبو اسحق" بعد جهود للإعلام الحكومي
· فرص تشغيل مؤقت في بلديات قطاع غزة
· حماس وفتح تجتمعان في غزة لمناقشة المهرجان الوطني
· الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سما نيوز
· ملادينوف يزور رام الله ويحذر من انهيار السلطة الفلسطينية
· واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"
· وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..
· مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟
· وزيرة الصحة: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية.. ونتوقع ازدياد انتشار كورونا مع عودة آلاف العمال
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فلسطين اليوم
· تكشف جزءًا من المعاناة داخل سجون الاحتلال..
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حالتا وفاة بـ"كورونا" في "سعير" و"بيت أمر" وتسجيل 403 إصابة جديدة بفلسطين
عرب 48
· كورونا: إغلاق شامل لمحافظة أريحا حتى مساء الخميس
· حكم بحبس شاب مقدسي بزعم "الاعتداء" على المتطرف غليك
· الصحة الفلسطينية: وفاة و404 إصابات جديدة بكورونا
· العاملون الاجتماعيون ينهون إضرابهم بعد اتفاق مع المالية الإسرائيلية
· "نزاع السلطات حول القرارات المتعلقة بكورونا يدفع نحو الإغلاق"
· سوق العمل الإسرائيلية: المفصولون أكثر بـ3.6 مرات من العائدين
· بعد الغارة على دمشق: إسرائيل تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة
· الشاباك يدعي اعتقال أفراد خلية تمولها إيران وحزب الله
وكالة وفا
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