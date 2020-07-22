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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2567) الاربعاء22/7/2020

22 تموز / يوليو 2020 10:08

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غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2567)  الاربعاء22/7/2020

أخبار فلسطينية

·          منظمة التحرير الفلسطينية تتّهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرقة ذخائر مسيحية من بيت لحم-…

·         حماس: اتهامات واشنطن للحركة “أكاذيب” و”بلطجة سياسية”

·         فلسطين.. مئات الإصابات الجديدة بـ”كورونا” وتسجيل حالتي وفاة.. وإغلاق بؤر جديدة لمنع تفشي…

·         مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس تشرعان باتصالات عملية لإقامة المهرجان الوطني الرافض لخطة…

·         عشراوي: «إسرائيل» سرقت ذخـائر مسـيحيـة مـن بيـت لحـم

·         وزيرة الصحة: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية.. ونتوقع ازدياد انتشار كورونا مع عودة آلاف العمال

·         قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة

·         وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"

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أخبار إسرائيلية

·         وزير الخارجية الإسرائيلي: الضم ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا

·         الشاباك يدعي اعتقال أفراد خلية تمولها إيران وحزب الله

·         سوق العمل الإسرائيلية: المفصولون أكثر بـ3.6 مرات من العائدين

·         بعد الغارة على دمشق: إسرائيل تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة

 اخبار دولية

·         "ملادينوف" يحذر من انهيار السلطة في رام الله اقتصاديًا 

»أوروبا: لا يمكن تطوير العلاقات مع إسرائيل في حال نفذت خطة الضم

الاخبارالعربية

·         "الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم بسبب "كورونا"

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         حماس: اتهامات واشنطن للحركة “أكاذيب” و”بلطجة سياسية”

·         فلسطين.. مئات الإصابات الجديدة بـ”كورونا” وتسجيل حالتي وفاة.. وإغلاق بؤر جديدة لمنع تفشي…

·         الاحتلال يشن حملات عسكرية تطال البشر والشجر والحجر.. اعتقالات لعدة مواطنين وهدم عدة…

·         “الأونروا” تشرع بتوزيع مساعدات مالية على أسر فلسطينية تعاني من “الفقر المدقع والمطلق”…

·         ثلاثة أسرى فلسطينيين يواصلون معركة “الأمعاء الخاوية”

·         مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس تشرعان باتصالات عملية لإقامة المهرجان الوطني الرافض لخطة…

·         جيش الاحتلال يهدم مركزا للحجْر الصحي في الخليل

·         منظمة التحرير الفلسطينية تتّهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرقة ذخائر مسيحية من بيت لحم-…

·         الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • الـرزاز: الأردن لـن يصبـح فلسـطين
  • «إسرائيل» تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة بعد استهداف
  • الحكم المؤبد على الأسير خليل جبارين
  • عشراوي: «إسرائيل» سرقت ذخـائر مسـيحيـة مـن بيـت لحـم

 

 

الاخبار اللبنانية

 الشروق المصرية

الاهرام المصرية

  • "أونروا" تقدم مساعدات مالية طارئة لفلسطيني غزة في الأردن

الغد الأردنية

·         محافظ أريحا: الاحتلال ينفذ فعليا إجراءات ضم الأغوار ويستولي على

·         فلسطين: حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 67

الشرق القطرية

·         الأونروا توزع مساعدات مالية على آلاف الأسر في غزة

·         ذكروا اسم والدها فبكت.. طفلة فلسطينية تخفي دموعها بالعلم وتعاطف كبير معها

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الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  •   اعتقال العشرات من الإسرائيليين خلال تظاهرة حاشدة ضد نتنياهو وحكومته      

  • الشيخ صلاح لـ"القدس": الاحتلال يعمل بشتى السبل لإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى        
  • الاحتلال يعتقل9 مواطنين من مناطق متفرقة

  •   الاحتلال يداهم منزلاً في جنين

 

الحياة الجديدة

·         فتح": اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها تأكيد لعقلية العصابات التي تحكم

·         وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة "كورونا"

·         المفتي: الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى

·         "الخارجية": 186 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم بسبب "كورونا"

·         قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتداهم منزلا

·         الجيش المصري: إحباط هجوم على نقطة أمنية ومقتل 18 ارهابيا شمال سيناء

·         إغلاق محافظة أريحا من مساء اليوم حتى صباح الخميس

جريدة الأيام

·         »إطلاق اسم مرزوق الغانم على الشارع الرئيس المؤدي إلى عاطوف

·         »الرزاز: انتهاء حل الدولتين يعني التوجه للدولة الواحدة

·         »الاحتلال يدّعي اعتقال أفراد خلية خططت لتنفيذ عمليات

·         »كوشنر: خطة السلام لا تمكّن نتنياهو من فعل ما يشاء

·         »عريقات: تنفيذ مخطط الضم يعني إنهاء وجود السلطة

·         » موقع عبري: تسجيل 525 دونماً من أراضي نحالين لصالح المستوطنين

·         »أوروبا: لا يمكن تطوير العلاقات مع إسرائيل في حال نفذت خطة الضم

·         »الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد نتنياهو مطالبين باستقالته

وكالة صفا

·         ميلادينوف" يحذر: السلطة على حافة الانهيار الاقتصادي

·         الاحتلال يصادر مئات الدونمات من أراضي بيت لحم

·         بالفيديو والصور بذريعة الترميم.. حفريات الاحتلال تُهدد سور الأقصى

·         بالفيديو تقرير إسرائيلي: حماس تُعقِّد مهمة تجنيد العملاء في القطاع

·         ثابت لـ "صفا": العام الدراسي بغزة 8/8 ومتوافقون مع الضفة و"أونروا"

·          

 وكالة الراي

·         الاحتلال يعتقل 9 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

·         نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية

·         قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة

·         الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية جنوب الخليل

·         محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة بينهم أب ونجله

·         "ملادينوف" يحذر من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية

·         قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لغزة

·         معروف لـ"الرأي": قضية الصحفيين "النجار وأبو اسحق" انهيت بكفالتنا

·         الإفراج عن الصحفيين "النجار وأبو اسحق" بعد جهود للإعلام الحكومي

·         فرص تشغيل مؤقت في بلديات قطاع غزة

·         حماس وفتح تجتمعان في غزة لمناقشة المهرجان الوطني

·         الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

 سما نيوز

·         ملادينوف يزور رام الله ويحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

·         واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"

·         وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..

·         مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟

·         وزيرة الصحة: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية.. ونتوقع ازدياد انتشار كورونا مع عودة آلاف العمال

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 فلسطين اليوم

·         تكشف جزءًا من المعاناة داخل سجون الاحتلال..

·         الجهاد الاسلامي: تصريحات الأسير المحرر أبو عاهور تدق ناقوس الخطر الذي يهدد حياة الأسرى        

·         40 في العناية المكثفة 4 منهم على اجهزة التنفس· 

  حالتا وفاة بـ"كورونا" في "سعير" و"بيت أمر" وتسجيل 403 إصابة جديدة بفلسطين

عرب  48

·         كورونا: إغلاق شامل لمحافظة أريحا حتى مساء الخميس

·         حكم بحبس شاب مقدسي بزعم "الاعتداء" على المتطرف غليك

·         الصحة الفلسطينية: وفاة و404 إصابات جديدة بكورونا

·         العاملون الاجتماعيون ينهون إضرابهم بعد اتفاق مع المالية الإسرائيلية

·         "نزاع السلطات حول القرارات المتعلقة بكورونا يدفع نحو الإغلاق"

·         سوق العمل الإسرائيلية: المفصولون أكثر بـ3.6 مرات من العائدين

·         بعد الغارة على دمشق: إسرائيل تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة

·         الشاباك يدعي اعتقال أفراد خلية تمولها إيران وحزب الله

وكالة وفا

·         لأول مرة منذ 1956: إلغاء حفل جوائز نوبل السنو ...

·         "فانا": لبنان يتحدى الجائحة وحكومته تسعى إلى ...

·         رئيسة مجلس النواب الأميركي: كوفيد- 19 هو "فير ...

·         قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتداهم منزلا

·         الجيش المصري: إحباط هجوم على نقطة أمنية ومقتل ...

 

حدث في مثل هذا اليوم

22تموز (يوليو)

·         2006م حزب الله يقصف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين بـ160 صاروخاً ويوقع عشرات الإصابات بين صفوف المستوطنين.

·         2004م اغتيال القائد الميداني في سرايا القدس " حازم ياسر إرحيم" ومساعده " رؤوف أبو عاصى" بطائرات الأباتشي الإسرائيلية واللذين اتهمتهما (إسرائيل) بخطف أشلاء 6 جنود في حي الزيتون إثر تفجير دبابة.

·         2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تغنال مجاهدين من سرايا القدس في مدينة غزة ، هما الشهيدان : حازم ارحيم (35 عاماً) و رؤوف أبو عاصي (25 عاماً) .

·         2003م حراس الحرم الشريف يحبطون محاولة قام بها المستوطنون لاقتحام الحرم الشريف والصلاة فيه

·         2002ماغتيال الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مكان تواجده في حي الدرج بمدينة غزة الأمر الذي أدى إلى استشهاده واستشهاد مساعده زاهر نصار وأكثر من خمسة عشر آخرين وإصابة ما يزيد عن 0 فلسطينيا، في مجزرة إسرائيلية رهيبة.

·         1990 م الاحتلال يضع حجر أساس أول مغتصبة صهيونيّة في جنوب لبنان

·         1946 "أرغون تسفاي لئمي بأرتس بسرائيل" وترجمتها " المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل" . تأسست عام 1931ممن عناصر مسلحة من حركة بيتار، بالاشتراك مع الهاغاناه "ب" التي انشقت عن الهاغاناة الأم، بسبب اعتبرته سياسة الهاغاناة الدفاعية وكان فلاديمير جابو تنسكي زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية هو الأب الروحي للمنظمة، ودافيد رازيل القائد العسكري" وإبراهام شتيرين القائد السياسي.

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