نحو 2000 إصابة بـ"كورونا" لدى الاحتلال خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 1971 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما سجلت 21661 إصابة خلال أسبوعين.

وتعتبر هذه النتيجة قياسية والأعلى منذ عدة أيام، علما أن يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي سجلت 1931 إصابة، كما أن نتائج فحصوات اكتشاف كورونا التي كانت موجبة، هي الأخرى سجلت ارتفاعا وبلغت 7.78%.

وتأتي هذه المعطيات فيما تسعى حكومة الاحتلال لتشريع قانون كورونا وتجريد الكنيست من صلاحيات المصادقة على الإجراءات للحد من كورونا، ومع استمرار المظاهرات الاحتجاجية على فشل الحكومة بإدارة أزمة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية وتسجيل أكثر من مليون عاطل عن العمل الذي فقدوا مكان عملهم بسبب إجراءات الإغلاق.

وتشير معطيات تقرير مركز المعلومات إلى ارتفاع حالات الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في المستشفيات 257 إصابة خطيرة جدا، بينها 77 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 425 حالة وفاة.

وتبلغ حصيلة الإصابات النشطة 31011 إصابة غالبيتها وصفت بالطفيفة، وتخضع للرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، علما أنه سجلت 54419 إصابة منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، فيما تعافى منهم 22647 شخصا.