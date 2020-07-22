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زراعة خانيونس تشارك بورشة عمل حول تحديد احتياجات وأولويات منطقة"القرارة"

22 تموز / يوليو 2020 10:25

زراعة خانيونس تشارك بورشة عمل حول تحديد احتياجات وأولويات منطقة"القرارة"- Copy
زراعة خانيونس تشارك بورشة عمل حول تحديد احتياجات وأولويات منطقة

غزة- الرأي

شاركت مديرية زراعةخانيونس فى ورشة عمل بمنطقة القرارة حول تحديد احتياجات منطقة القرارة بمحافظة خانيونس، والتى نفذتها جمعية الإنسان التنموية، وبمشاركة كل من جمعية الإغاثة الزراعية،و بلدية القرارة وعدد من المزارعين .


بدوره تحدث م. أحمد النواجحة رئيس قسم التخطيط في مديرية زراعة خانيونس عن دور الوزارة في تعزيز صمود المزارعين، والدعم الذي يقدم من خلال المشاريع التي تستهدف منطقة القرارة وخصوصاً المنطقة الحدودية لما تتعرض له من انتهاكات،واعتداءات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.


كما قدم شرحا عن طبيعة الدعم الحكومي الذي تم تقديمة مؤخرا للمزارعين في القطاعين النباتي،والحيواني مربي الدواجن ومزارعي الخضار لتعزيز صمودهم جراء جائحة "كورنا" .


من جانبه، تطرق ممثل الإغاثة الزراعية محمد الناقة إلى دعم القطاع الزراعي من خلال إدخال أصناف جديدة من العنب والجوافة وإنشاء البرك الزراعية والمزارع النموذجية.
فيما طالب ممثل البلدية الجهات المعنية بضرورة دعم قطاع المياه من خلال تخفيض سعر الكوب للمزارعين
بدورهم طالب المشاركون بضرورة زيادة دعم وزارة الزراعة لمنطقة القرارة وإيجاد الحلول المناسبة للمزارعين،وخاصةمزارعي المناطق الحدودية، داعين الي عقد المزيد من اللقاءات مع المزارعين وعمل ندوات إرشادية متخصصة.

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