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نتنياهو يوصي وزراء حكومته لجلب دعم لبناء الجدار حول غزة

22 تموز / يوليو 2020 03:55

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فلسطين المحتلة - الرأي

طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزارات حكومته بالبحث عن مصادر لدعم ميزانية الجيش بأكثر من 3 مليار شيقل لعدة أهداف من بينها استكمال بناء الجدار حول قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" العبري أن نتنياهو عقد اجتماعاً اليوم مع وزير جيشه "بيني غانتس" ووزير المالية "يسرائيل كاتس" وقائد هيئة الأركان "أفيف كوخافي".

وضم الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي والمدراء العامين للوزارات لمناقشة ميزانية وزارة الجيش في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

أوصى "نتنياهو" وزير المالية مع وزارة الجيش وبقية الحضور بالبحث عن مصادر تمويل سعياً لإضافة مبلغ 3.3 مليار شيقل لميزانية الجيش لتمويل النشاطات العاجلة ومن بينها بناء الجدار حول قطاع غزة ومجالات أخرى لا تحتمل التأجيل.

وشدد على أهمية منح الأمن الإسرائيلي القدرة على الحفاظ على حالة الاستقرار في مواجهة التحديات الأمنية على شتى الجبهات.

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