التدريب المهنى بغزة.. بوابة الأمل أمام الحصار

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

ما إن أنهت الشابة أسماء نعيم دراستها الجامعية، حتى بدأت رحلة جديدة تستكمل بها طريق الحياة في البحث عن فرصة عمل تلبي نصف طموحاتها التي علقت في مخيلتها طوال سنوات الدراسة، قاصدة منها تطوير ذاتها وبناء شخصيتها.

وتخرجت نعيم من الجامعة الإسلامية تخصص تاريخ، وخلال سنوات دراستها عملت في العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية لكن تحت بند التطوع دون أي مقابل.

تعثرات متتالية مرت بها الشابة العشرينية دفعتها الى الالتحاق بدورة تابعة لمركز تدريب مهني الامام الشافعي بغزة لتعلم فنون التجميل والماكياج للنساء.

فرصة عمل

تقول أسماء في حديث لـ"الرأي":" كانت مدة الدورة 6 شهور تعلمت من خلالها كل ما يتعلق بالتجميل، وأصبحت على علم بفن المكياج وقص الشعر وغيره، حيث عملت لدى العديد من محلات الكوافير مقابل 20 شيكل في اليوم الواحد مقابل تعب يوم بأكمله".

وتتابع:" حاليا أصبحت لدي خبرة كبيرة في كل شيء يتعلق بالتجميل، وأمارس تلك المهنة في البيت أحيانا، فظروفي المادية لا تسمح بفتح محل للكوافير أو التجميل"، موضحة أنها تطمح لافتتاح محل خاص بها في المستقبل القريب.

الشاب سامي محمد "20"عاما، هو الآخر أنهى دراسته من الصف التاسع، فظروف عائلته الاقتصادية صعبة لا تسمح له باستكمال مشواره التعليمي، وهو ما دفعه الى البحث عن فرصة عمل أيا كانت.

ظروف سامي دفعته الى التسجيل في دورة ميكانيكي سيارات مجانية من خلال تدريب مهني الامام الشافعي لينتفع منها وعائلته.

يقول الشاب في حديث لـ"الرأي":" الظروف التي نعيشها دفعتني الى التسجيل في الدورة باعتبارها مجانية، ورغبة مني في الحصول على مصدر رزق"، لافتا إلى أنه في حال وفقه الله في هذه المهنة فسوف يعيش ويقتات منها.

وانطلق مركز التدريب المهني بغزة عام 1963، وشهد من وقتها مسيرة حافلة بالإنجازات الهامة والمتميزة التي ساهمت في تخريج أجيال كثيرة وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم.

ويقدم مركز التدريب المهني بغزة باعتباره مؤسسة حكومية تابعة لوزارة العمل، خدماته المتميزة ومشاريعه التنموية للعديد من الطلبة والطالبات، حيث تتواجد مجموعة من المراكز التي تعمل في هذا الاتجاه وهي، " مركز التدريب المهني في الشمال، ومركز التدريب المهني بغزة-الشافعي"، ومركز التدريب المهني بخان يونس، ومركز آخر بدير البلح، ومركز آخر برفح جنوب غزة.

خدمات مجانية

ويقول إسماعيل قنن من الإدارة العامة للتدريب المهني بغزة:" إن الإدارة العامة للتدريب تقدم خدمات بشكل مجاني، حيث توفر المراكز كل مستلزمات التدريب الضرورية واللازمة لاكتساب المتدرب المهارات والمعارف المطلوبة".

ويعتمد الالتحاق بالمراكز على استيفاء متطلبات القبول والتي تشمل، أن يكون عمر المتدرب من (16-25) عاماً ذكور وإناث، وتعبئة نموذج طلب التحاق، وصورة عن بطاقة الهوية، شهادة الميلاد، شهادة المدرسة.

عدد المسجلين للدورات يصل سنويا ما يقارب من 2200 طلب، حيث يتم اختيار عدد مناسب لكل قسم، وكل قسم يضم 25 طالب فقط، والباقي يتم استيعابهم ضمن دورات قصيرة.

ويضيف قنن في حديث لـ"الرأي":" إن الدورات تشمل تصوير ومونتاج ودورات حاسوب قصيرة، ودورات تفصيل وخياطة للإناث، ودورات تجميل، الى جانب ميكانيكا سيارات وطوبار وبلاط وألومنيوم وسباكة وبناء وكهرباء، والعديد من الدورات المتنوعة والمختلفة نظري وعملي".

وتصل مدة كل دورة 10 شهور ثم يمنح الطالب شهادة معتمدة من وزارة العمل، فيما تصل مدة الدورات القصيرة الى 3 شهور حسب المشروع.

مناهج مستحدثة

وفيما يتعلق بتطوير الأقسام ومناهج التدريب، يؤكد قنن أن مراكز التدريب تعمل على تطوير الكادر البشري من خلال الدورات المتقدمة، الى جانب اعتماد أحدث مناهج التدريب محليا وعالميا، وتطوير الأجهزة والمعدات، مشيرا الى أن منهجية التدريب حديثة وموجودة في كل المراكز الدولية.

ووفق ما ذكره فإن هناك تواصل ما بين مراكز التدريب ومؤسسات خارجية دولية ومعاهد تدريب ومؤسسات دولية لاستحداث وتطوير مراكز التدريب بغزة.

ويتم اختيار التخصصات والبرامج التدريبية والحديث لـ"قنن"، حسب احتياج سوق العمل الفلسطيني، في حين تم الغاء بعض التخصصات بسبب تشبع السوق منها، مثل الخياطة للرجال.

وعقب تخريج الآلاف من الطلاب، يتم التواصل ما بين مركز التدريب والخريج من خلال قسم الخريجين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل وتوظيف ومشاريع تطوير تعمل على دمجهم في سوق العمل، وبالتالي المساهمة في بناء ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

ويقف الحصار عائقا أمام عمل مراكز التدريب بغزة، في وقت يحول فيه هذا الحصار دون قدرة الكادر البشري على الخروج خارج القطاع للتدريب والحصول على دورات تطويرية مستحدثة.