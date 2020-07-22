4 وفيات و75 إصابة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، عن تسجيل 191 حالة وفاة، و3760 إصابة و1623 حالة تعافٍ في صفوف المغتربين الفلسطينيين في العالم.

وبينت الخارجية خلال تقريرها اليومي أنه تم تسجيل وفاة واحدة فنزويلا واثنتين في العراق وواحدة أخرى في أمريكا، والإصابات (3 البرازيل، 2 الجزائر، 30 أمريكا، 40 العراق)، فيما سجلت حالات التعافي حالة واحدة في تشيلي والعراق 54.

وأكدت السفارة لدى فنزويلا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن خضر شريم بسبب فيروس كورونا.

وأفادت بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة ليبقى عدد الإصابات 7، وتتابع السفارة اوضاعهم بشكل مستمر.

كما أكدت السفارة لدى العراق تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8، فيما سجلت 40 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 101 اصابة.

وفي أمريكا، تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة عسلية حسن اسماعيل مرعب (71عاماً)، في ولاية اوهايو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 67 حالة، وتسجيل 30 اصابة جديدة في صفوف الجالية.

وذكرت السفارة لدى البرازيل بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 54 إصابة.

كما أعلنت السفارة لدى الجزائر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 21 إصابة فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقاً.