وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهنى بغزة.. بوابة الأمل أمام الحصار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً قيد الانشاء جنوب مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يوصي وزراء حكومته لجلب دعم لبناء الجدار حول غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تفعل نظام تقييم الموارد المتاحة والخدمات الطبية منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف 50% من مكافآت الثانوية العامة لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أزمة كورونا انعكست على قدوم الوفود الطبية لغزة وكالة الرأي الفلسطينية رؤساء النيابات الجزئية وممثلو وزارة العمل يناقشون القضايا المجتمعية للعمال وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خلال أفراح بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع مشروع توريد مستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

4 وفيات و75 إصابة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

22 تموز / يوليو 2020 08:31

thumb
thumb

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، عن تسجيل 191 حالة وفاة، و3760 إصابة و1623 حالة تعافٍ في صفوف المغتربين الفلسطينيين في العالم.

وبينت الخارجية خلال تقريرها اليومي أنه تم تسجيل وفاة واحدة فنزويلا واثنتين في العراق وواحدة أخرى في أمريكا، والإصابات (3 البرازيل، 2 الجزائر، 30 أمريكا، 40 العراق)، فيما سجلت حالات التعافي حالة واحدة في تشيلي والعراق 54.

وأكدت السفارة لدى فنزويلا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن خضر شريم بسبب فيروس كورونا.

وأفادت بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة ليبقى عدد الإصابات 7، وتتابع السفارة اوضاعهم بشكل مستمر.

كما أكدت السفارة لدى العراق تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8، فيما سجلت 40 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 101 اصابة.

وفي أمريكا، تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة عسلية حسن اسماعيل مرعب (71عاماً)، في ولاية اوهايو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 67 حالة، وتسجيل 30 اصابة جديدة في صفوف الجالية.

وذكرت السفارة لدى البرازيل بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 54 إصابة.

كما أعلنت السفارة لدى الجزائر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 21 إصابة فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟