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مستعربون يختطفون نجل الشهيد "أبو صبيح" في القدس

22 تموز / يوليو 2020 08:47

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860x484

فلسطين المحتلة - الرأي

اختطف مستعربون، يتبعون للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الشاب عز الدين، نجل الشهيد مصباح أبو صبيح، من بلدة الرام، في القدس المحتلة بعد أيام من الحكم على شقيقه الأكبر صبيح بالسجن عامين ونصف العام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شقيقته الكبرى إيمان في 2016، بعد أن نشرت مقطع فيديو تفخر فيه بما فعل والدها، كما اعتقلت زوجها رامي الفاخوري بعد أُسبوع من زفافهما في 2018 بتهمة الأناشيد في حفل زفافه، وحولته للاعتقال الإداري ٦ أشهر.

وما تزال سلطات الاحتلال تلاحق عائلة الشهيد "أبو صبيح" الذي كان من المقرر أن يُسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن في شهر ١٠-٢٠١٦، لكنه اختار تنفيذ عملية فدائية.

هاجم "أبو صبيح" في حينه معسكراً لقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح ببندقيته حيث قتل جنديين من القوات الخاصة للشرطة المعروفة باليسام، وجرح ٦ آخرين قبل أن يستشهد برصاصهم.

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