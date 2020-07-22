"أمان للنزاهة": جهود مواجهة كورونا بغزة إيجابية وتُحسب للقائمين عليها

غزة- الرأي:

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في فلسطين أن جهود مكافحة فيروس "كورونا" في قطاع غزة إيجابية وتُحسب للقائمين عليها.

وأشادت العضو في مجلس إدارة الائتلاف عندليب عدوان، بالأداء الحكومي بشأن آليات مواجهة الفيروس، والشفافية في التعامل مع الجمهور حول التطورات.

وقالت عدوان في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، "واكبنا جميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المسؤولة في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا ويمكننا القول إنها إيجابية".

وذكرت أن تلك الإجراءات حافظت على عدم انتشار ذلك الوباء، عبر حصر الإصابات المحدودة في مراكز الحجر المُراقبة، الأمر الذي يحُسب للقائمين على هذا الأمر.

ونوهت إلى أهمية المؤتمر الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي والذي كان يعقد بشكل يومي لاطلاع الصحافة والمواطن على مستجدات الوباء أولاً بأول.