اعتقالات بالضفة تطال نائب بالتشريعي ووزير سابق

بيت لحم - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة طالت نائب في المجلس التشريعي ونجله، ووزير سابق وعدد من الأسرى المحررين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من الخليل وزير الحكي المحلي السابق المهندس عيسى الجعبري، والنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، نزار رمضان ونجله أحمد، والشاب علاء مجاهد.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الطفلين محمد ياغي وعبدالله ياغي، من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما اعتقلت الفتى محمود الغليظ من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر يوسف مناع (21 عاما)، من مخيم الدهيشة، وأحمد برهان ضراغمة (19 عاما)، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.