مدرسة الهدى النموذجية تعلن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد

رفح - الرأي

أعلنت مدرسة الهدى النموذجية جنوب قطاع غزة عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد.

وقالت المدرسة، إن التسجيل للطلبة الذكور سيكون من الصف الأول حتى الرابع، والإناث من الصف الأول حتى السادس، مشيرةً إلى أن التسجيل للصف الأول لمواليد 2014 حتى 31/5/2015.

وذكرت أن هناك خصومات مميزة للأشقاء والملتزمين بالدفع وهي كالتالي: (خصم 25% للأخ الثاني، و50% للتوأم، و50% ما بعد الأخ الثالث).

وبينت المدرسة، أنها تتميز بتهيئة الطلبة للحصول على "TOEFL، وبرنامج لتحفيظ أجزاء من القرآن الكريم بإتقان، وتفعيل الدروس المحوسبة باستخدام السبورة الذكية، مع توفر معلمات ذوات خبرة وكفاءة عالية، وأنشطة لا صفية موازية للمنهاج.