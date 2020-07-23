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أخبار » الأسرة و المجتمع

طريقة عمل صلصة البيستو

23 تموز / يوليو 2020 09:02

طريقة عمل صلصة البيستو
طريقة عمل صلصة البيستو

البيستو من الصلصات الإيطالية المشهورة بشكل كبير جداً في مختلف أنحاء العالم، يمكن تقديمها مع رقائق الخبز كغموس أو مع المعكرونة كصلصة لذيذة، واليوم سنتناول طريقة عمل صلصة البيستو.

صلصة البيستو
مكونات صلصة البيستو:

كوبان من الريحان
كوب من زيت الزيتون
نصف الكوب من جبنة البارميزان
كوب ونصف من الصنوبر
سنّان من الثوم

طريقة تحضير صلصة البيستو:

نضع الريحان في إبريق الخلاط الكهربائيّ.
نضيف كلاً من: الصنوبر، وجبنة البارميزان، والثوم ونخلط.
نضيف زيت الزيتون للمزيج ونستمر بالخلط حتّى نحصل على صلصة ناعمة ومتجانسة.

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