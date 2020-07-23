أسعار العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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23 تموز / يوليو 2020 09:03
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
الدولار: 3.39
اليورو: 3.85
الدينار: 4.75
مدرسة الهدى النموذجية تعلن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد
10:04صحة رام الله: تسجيل حالة وفاة لمواطن من الخليل بمرض كورونا
10:19حماس: اعتقال وزراء ونواب محاولات بائسة لوقف دور الحركة المقاوم
09:58" بحر" يدين اختطاف الاحتلال النائب نزار رمضان
09:20توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع
08:22اعتقالات بالضفة تطال نائب بالتشريعي ووزير سابق
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