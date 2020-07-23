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أسعار العملات مقابل الشيقل

23 تموز / يوليو 2020 09:03

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:

الدولار: 3.39

اليورو: 3.85

الدينار: 4.75

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