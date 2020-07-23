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مركز شباب فلسطين التطوعي ينفذ مبادرة لتكريم الكوادر الطبية

23 تموز / يوليو 2020 09:19

مركز شباب فلسطين التطوعي ينفذ مبادرة لتكريم الكوادر الطبية
مركز شباب فلسطين التطوعي ينفذ مبادرة لتكريم الكوادر الطبية

غزة- الرأي

نفذ مركز شباب فلسطين التطوعي مبادرة لمسة وفاء لأهل العطاء  للكوادر الطبية بمحافظات غزة, ضمن مشروع البركة في الشباب الذي تدعمه وزارة الشباب والرياضة.
وشارك وفد من متطوعي المركز ومجلس الإدارة وبحضور خالد بحور مدير دائرة العمل التطوعي والمخيمات  الصيفية بالوزارة، ووفاء ياغي منسق العلاقات العامة بوزارة الصحة.
وكرم الوفد خلال جولته  على مستوى محافظات غزة مجموعة  من الأطقم الطبية والعاملين في وزارة الصحة في المختبر المركز ي ومراكز العزل الصحي.   
ويأتي هذا التكريم  للإشادة بالدور الذي تقوم به الكوادر الطبية و ووزارة الصحة في حماية صحة المواطنين  في ظل جائحة فيروس كورونا.
وبدورهم شكر  أفراد الكوادر الطبية مركز شباب فلسطين التطوعي على هذه اللفتة الكريمة مشيدين بدور مشاركة  الشباب في العمل التطوعي لمساندة الكوادر الطبية لا سيما في الجانب التوعوي في ظل انتشار فيروس كورونا.

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