تعليم غرب غزة تشرع بتنفيذ ورش عمل حول مشروع العودة الآمنة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة في تنفيذ سلسلة من ورش العمل الخاصة بمشروع العودة الآمنة للمدارس..

جاء ذلك، بحضور د. جمال الفليت مدير الدائرة الفنية في المديرية، أ. غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية، أ. باسم المدهون القائم بأعمال رئيس قسم الإشراف حيث استهدفت الورشة الأولى عدداً من رؤساء الأقسام وبعض موظفي المتابعة الميدانية في المديرية.

وفي كلمته رحب د. الفليت بالحضور جميعاً، وأكد على أهمية الاستعداد لعودة آمنة للمدارس في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مشيراً إلى حرص مديرية تعليم غرب غزة على سلامة الموظفين وطلاب المديرية من أي مخاطر قد تحدث مستقبلاً ، منوهاً إلى أن غرب غزة تسعى لعقد مثل هذه الدورات والورش لزيادة الوعي والسلامة لديهم، من أجل الوصول لبيئة ومدرسة آمنة.

من جانبه، تحدث أ. غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية في المديرية عن الدليل الإجرائي الصحي لضمان عودة آمنة للطلبة والعاملين في المدارس في ظل جائحة كورونا.

وتطرق إلى الإجراءات وطرق الوقاية من مرض كورونا من خلال التعقيم اليومي لمرافق المدرسة وخاصة المرافق الصحية والاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة للطلبة والعاملين في المدرسة.

يذكر أن ورش العمل الخاصة بمشروع العودة الآمنة للمدارس ممولة من منظمة اليونيسف الدولية وتأتي بالتعاون مع مركز معاً التنموي حيث ستنفذ على خمس مراحل تستهدف عدد من رؤساء الأقسام والموظفين في المديرية إضافةً إلى مدراء المدارس ومنسق الصحة المدرسية والهيئة التدريسية في مدارس غرب غزة، كما وستشمل هذه الورش الأذنة وضامني المقاصف في المدارس.