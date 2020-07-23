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وبركسات وبئر مياه

الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل غرب بيت لحم

23 تموز / يوليو 2020 09:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل، وبركسات لتربية الماشية، وبئرا للمياه، في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء وهدم ثلاثة منازل في منطقة جبل رويسات، تعود لكل من: محمود إبراهيم خليفة، وفاخر العموري، وماجد حمدان، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال اخطرت بوقف البناء وهدم بئر مياه يعود للمواطن فراس حمدان، وبركسات لتربية الماشية للمواطن ماجد حمدان، تقع في منطقة خلة السمك.

وأشار إلى انه بحسب الاخطارت، فقد امهلت قوات الاحتلال أصحاب المنازل، لهدمها بانفسهم، وإلا ستقوم بذلك على نفقتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال، أخطرت أمس، بوقف بناء وهدم منزل قيد الانشاء للمواطن امين فوزي خليفة، وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة.

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