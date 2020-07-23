التعليم تناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي آليات بدء العام الدراسي الجديد للعام 2020/2021.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الوزارة بغزة أمس الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت وعدد من المدراء العامين ومديري التربية والتعليم ومديري المناطق التعليمية بوكالة الغوث في القطاع.

ورحب د.ثابت بالحضور مثمناً جهود جميع العاملين في القطاع التربوي الحكومي ووكالة الغوث والخاص، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على استئناف العملية التعليمية في موعدها المقرر مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وخاصة فايروس كورونا.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة تُجري الاستعدادات لإطلاق العام الدراسي وفق التعليم الوجاهي الطبيعي إضافة إلى استثمار منصات التعليم الالكتروني والتوسع بنشاطاتها لدعم العملية التعليمية.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع لكافة الإجراءات الفنية و الإدارية والوقائية الخاصة بانطلاق وسير السنة الدراسية الجديدة بالشكل الأمثل.