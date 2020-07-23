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"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

23 تموز / يوليو 2020 11:54

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

غزة- الرأي

 

بيان صادر عن قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية.

 

أكدت المنظمات الأعضاء في قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية باهتمامٍ شديد قضية العودة إلى المدارس في قطاع غزة، في ظل عدم وضوح وتضارب المعلومات حول موعد وشكل العودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، عدا عن وجود قضايا عالقة متعلقة بإيقاف مجموعة من عقود معلمي مدارس التربية من الخاصة، مما يؤثر على حق الطلاب ذوي الإعاقة بالحصول على الحق في التعليم.

 

وأوصى قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عل ىضرورة الإعلان بشكل مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس بما يشمل الموعد والطريقة التي ستتم من خلالها العملية التعليمية في الفترة القادمة في ظل طرح أكثر من سيناريو للعودة بين التعليم الوجاهي والإلكتروني وتقليص عدد الطلاب في الفصول.

وطالبت بضرورة  أن يأتي الإعلان في ظل حالة من التوافق الوطني في محافظات الوطن خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة فيما يتعلق بانتشار الوباء فيها وأثر ذلك على خططها. وضرورة تجنيب العملية التعلمية أي نزاعات سياسية، لتفادي أي أزمات وتبعات قد يخلقها إعلان طرفٍ دون التوافق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة. 

ودعت إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وتزويدها بالمعلومات اللازمة، حول موعد ونظام العودة إلى المدارس، باعتبار هذه المؤسسات مساندة وداعمة للعملية التعليمية، ولها مساهمتها المهمة في خلق بيئة تعليمية آمنة وجامعة للطلاب الفلسطينيين. 

وأوصت المعنيين أن  يقفوا أمام مسؤولياتهم، من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمة التي خلّفها قرار إيقاف عقود مجموعة من معلمي مدارس التربية الخاصة، والتي تخدم بشكلٍ أساسي ما يقارب من 800 طالب من ذوي الإعاقة. بدون حلول لهذه الأزمة فإن هؤلاء الطلاب معرضون للحرمان من خدمات المؤسسات التعليمية. 

وطالبت بضرورة العمل بشكل استراتيجي خلال وبعد انتهاء الوباء على معززات وبدائل للتعليم الوجاهي، لما لها من أثر على تطوير شخصية وقدرات الطلاّب المختلفة في البحث والاكتشاف، وزيادة فرصهم في الوصول إلى مصادر مختلفة للتعلم منها التعليم الإلكتروني والتعليم المجتمعي.

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"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

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