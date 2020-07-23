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الداخلية تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

23 تموز / يوليو 2020 01:58

الداخلية تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
الداخلية تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزة- الرأي

زار وفد من العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية - الشق المدني الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية .

وترأس الوفد أ. أمجد الحمامي مدير العلاقات العامة والإعلام ورئيس قسم الإعلام أ. مصطفى العربيد، والمونتير عبد الرحيم زينو، وكان في استقبال الوفد أ. شمس بنات رئيس لجنة استقبال الطلبة الجدد ونائبها د. صخر أبو حجر .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين الطرفين، وللتنسيق لبدء تجهيزات حفل طلاب الثانوية العامة من أبناء موظفي الشق المدني .

وفي الختام رحبت بنات بمثل هذه الزيارة مثمنة الدور البارز الذي يقوم به الشق المدني لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني .

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